دخل عبد المجيد مناصرة الحرب الدائرة بين عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وبين رئيس جيل جديد جيلالي سفيان، حيث دافع مناصرة عن حليفه في الوحدة الجديدة مع حمس، وقال أن الحزب حر في المشاركة أو المقاطعة، وأن الانسحاب لن يأتي بنتيجة، مشيرا إلى أن حزبه يحترم مواقف الأحزاب الأخرى وعلى كل الأحزاب أن تسلك نفس النهج. ولن نسمح لأحد بأن يملي علينا موقفه.

وجه عبد المجيد مناصرة خلال منتدى التغيير الذي تطرق إلى نقاش حول قانون الانتخابات الجديد رسائل ضمنية إلى كل من رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وجيل الجديد الذي يقوده جيلالي سفيان، بالتأكيد على أن حزبه يرفض رفضا قاطعا الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية لأنه موجود. كما ترى جبهة التغيير أن مقاطعة الانتخابات والانسحاب من الحياة السياسية لا يأتي بنتيجة رغم تأكيده أن الإدارة لا تزال عنصرا فاعلا في الانتخابات و”تفتقد للحياد” بدليل ما حمله قانون الانتخابات الجديد.

ورفض مناصرة رفضا قاطعا الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية لأن الرئيس موجود ويمارس نشاطه، مضيفا أن حزبه لم يتكلم يوما عن شغور منصب رئيس الجمهورية وهو قناعة راسخة. وأضاف مناصرة في نفس السياق أن مقاطعة الانتخابات والانسحاب من الحياة السياسية لا يأتي بنتيجة إلا أن حزبه يحترم كل مواقف الأحزاب سواء تلك التي تشارك في الانتخابات أو التي تقاطع. وفي نفس السياق يرى مناصرة أن الإدارة ”لا تزال عنصرا فاعلا في الانتخابات وتفتقد للحياد”، بدليل - كما قال - الشروط التعسفية والتعجيزية التي جاء بها قانون الانتخابات لسنة 2016 من خلال اشتراط الحصول على نسبة 4 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة في الانتخابات السابقة.

وبعد أن دعا الأحزاب السياسية إلى تطوير آليات التنسيق فيما بينها تناغما مع المكتسبات الدستورية التي حصلت عليها المعارضة السياسية في الدستور الجديد، شدد مناصرة على ضرورة احترام آراء الأحزاب ومواقف مؤسساتها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية في مرحلة نضج وهي مرشحة للمواصلة عقب الانتخابات التشريعية القادمة. ويعتقد مناصرة أيضا أن الساحة السياسية ستفرز تكتلات جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة.

وعن تحضير الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزبه أوضح مناصرة أن التشاور والتنسيق لا يزالان جاريين بين التغيير وحمس بالولايات لإعداد قوائم مشتركة تكون باسم حركة مجتمع السلم تنفيذا لروح الوحدة بين الحزبين، مشيرا إلى أن عودة حمس إلى الحكومة من عدمه ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية القادمة.