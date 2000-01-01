أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، ودمرت ورشة لصناعة القنابل التقليدية بسكيكدة، كما تمكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندوقا من الذخيرة و1449 طلقة عيار 23 ملم ببرج باجي مختار.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية تفتيش قربة الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، يوم الإثنين، من إكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندقا من الذخيرة و1449 طلقة عيار 23 ملم، في حين أوقفت مفارز أخرى عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، وتدمير ورشة لصناعة القنابل التقليدية بسكيكدة.

وأضاف البيان، أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بسيدي بلعباس، 3 بارونات مخدرات بحوزتهم 197 كيلوغراما من الكيف المعالج. فيما تمكنت من حجز كميو أخرى تقدر بـ 6.4 كيلوغرام ببشار.

وكشف ذات البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، ضبطت 10 مهربين بحوزتهم 6.3 طنا من المواد الغدائية و2000 لترا من الوقود و5 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بشار وأدرار وورقلة وعين قزام، 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، وفقا لذات البيان.