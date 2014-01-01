l إصدار أوامر للجمارك بمنع التوزيع فور التحفظ على أي عنوان

حدّد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، حيث يخضع استيراد الكتب إلى دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات فـي الجزائر باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي لإيداع قـائمة عناوينها لدى مصالح وزارة الثقافة قبل توزيعها.

ويلزم المرسوم التنفيذي ال يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر مستورد الكتب أو ممـثـله المـــؤهل قانـونا بإيداع قـائمة الـعـناوين في نسختين لدى مصالح وزارة الثقافة ويـنـبغي أن تـبرز القائمة مختلف البيانات على غرار عنوان الكتاب كاملا- اسم المؤلف أو المؤلف واسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر. بالإضافة إلى الرقم الدولي الموحد للكـتاب ”ردمك” عـند الاقتضاء وعدد النسخ المستوردة. كما يتعن على مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا فـيـمـا يخص الكـتب الـتي تـعـالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين تقديم نسختين من الكتاب أو الكتب.

ويتعين عـلى مصالح وزارة الثقافة فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنـية والثورة الجزائرية لاستشارة مصالح وزارة المجاهدين وفي في حالة غـياب أي اعـتراض بـعـد قراءة المحتوى تعيد مصالح وزارة الثقافة نـسـخة الكـتـاب أو الـكـتب مـحـل قـراءة المحـتـوى ويرسل الإشعار المتـضمن غـياب تحـفظات لـدى قراءة المحـتوى إلى مصالح الجمارك دون أجل، وفي حالة العكس يسلم قرارا بمـنع التوزيع حسب النموذج المرفـق في الملحق الأول بـهـذا المرسـوم، وتجب الإشارة إلى سبب منـع التوزيع بوضوح. وتـبلغ مصالح الجمارك بالقرار.

دراسة قائمة العناوين في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع

وتتولى وزارة الثقافة التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه بعد التحقق من أنها تتضمن البيانات المذكورة أعلاه، وتسلم فورا وصل إيــداع لمستورد الكتب مرفقا بقائمة العناويـن مؤشــرا عليـها، كما تتولى دراسة قائمة العناوين في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع وبعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه وفي غـياب أي إشعار يمكن مستورد الكتب المباشرة في توزيعها، كما تخضع الكـتب الـتي تـعالج قـضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية تلقائيا لقراءة المحتوى.

ويمكن لمستورد الكتاب أو ممثله المـؤهل قانونا عـند اعتراضه على الأسباب الـتي بررت مـنع التوزيع تقديم طعن مبرر لدى وزير الثقافة ويقـدم الطـعن في أجل لا يمكن أن يتجاوز 5 أيام مـن أيـام العمل ابـتـداء من تاريخ الإشعار بقرار منع الـتوزيع حسب الـنموذج المرفق في الملحق الـثـاني بهذا المرسوم، وللوزيـر مهلة 5 أيام مـن أيام الـعمل لإعادة دراسة الملف والـفـصل فــيه نهائـيا مـع إمكانـية استـشارة المركز الوطني للـكتاب أو الجهات المختصة وإذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للـنتائج التي بررت قرار منع التوزيع يلغى هذا القرار وتـبلغ مصالح وزارة الثقافة مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع، وفي حالة العكس يتم الإبقاء على المنع.