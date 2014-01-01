أفاد تقرير للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أنه تم حجز أكثر من 109 أطنان من القنب الهندي في الجزائر سنة 2016 منها 34ر74 بالمائة في غرب البلاد، على الحدود مع الجارة المغرب مشيرا إلى أن كمية المواد المهلوسة المحجوزة عرفت ارتفاعا ملحوظا. وأكد ذات التقرير، استنادا إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات على مستوى الدرك الوطني والامن الوطني والجمارك أنه تم حجز 109.089.13 كغ من القنب الهندي سنة 2016 من بينها 34ر74% في غرب البلاد. وعرفت كمية القنب الهندي المحجوزة انخفاضا بـ13.89% مقارنة بسنة 2015 ويرجع الفضل في ذلك إلى تعزيز الأمن على مستوى الحدود في حين تبقى الكمية مرتفعة رغم الإنخفاض الملحوظ حسب مصادر مقربة من الديوان الذي شار إلى أن 17.29% من الكميات المحجوزة سجلت في منطقة جنوب البلاد و6.93% بالوسط و1.44% بشرق البلاد.

أما بالنسبة للمخدرات الصلبة عرفت كمية الهيروين المحجوزة انخفاضا ملحوظا من 75ر2.573 غرام سنة 2015 إلى 82ر1.403 غرام سنة 2016 أي بنسبة 45.46%. أما فيما يتعلق بالكوكايين المحجوزة فقد سجلت هذه المادة انخفاضا بنسبة 33.06% لتنتقل من 39ر88.287 غرام سنة 2015 إلى 41ر59.099 غرام سنة 2016 .

في حين عرفت كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة ”ارتفاعا كبيرا” من 637.961 قرص سنة 2015 إلى 1.072.394 قرص سنة 2016 أي بنسبة 68% منها 37.45% في غرب البلاد. وأفادت تحريات المصالح المعنية بتورط 37.614 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات من بينهم 226 اجنبي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 44.3% و934 شخصا في حالة فرار. وكشف التقرير أن هناك 7.392 تاجر مخدرات و22.352 مستهلكا و3.898 تاجرا في المواد المهلوسة و3.71 مستهلكا من بين الأشخاص المتورطين. أما فيما يتعلق بالإتجار بالمخدرات الصلبة هناك 158 تاجرا و37 مستهلكا للكوكايين و2 تاجرا و18 مستهلكا بالنسبة للهيروين. للتذكير تمت السنة الماضية معالجة 30.113 قضية مخدرات مقارنة بـ19.692 قضية سنة 2015 أي ارتفاع بنسبة 52.92%. وختم البيان، أنه من بين القضايا المعالجة هناك 6.773 قضية متعلقة بالاتجار غير الشرعي للمخدرات و23.329 متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات و10 قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي.