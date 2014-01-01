محمد السادس ينقل قضية الحدود المغلقة مع الجزائر إلى أديس أبابا

اختار ملك المغرب محمد السادس، في أول خطاب له بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لغة التصعيد بشكل غير مباشر مع الجزائر، عندما قال إن ”الحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة”.

بعد مضي ساعات على قبول انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي نقل محمد السادس توسله لإعادة تحريك اتحاد المغرب العربي إلى قمة أديس أبابا زاعما بأن المغرب ظل يؤمن دائما، بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي. غير أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك ويقصد محمد السادس المصير المشترك بالحدود التي تبقى مغلقة مع الجزائر ما جعلها الاقل اندماج اقتصاديا، بقوله ان” الاتحاد المغاربي يشكل اليوم، المنطقة الأقل اندماجا في القارة الإفريقية، إن لم يكن في العالم أجمع”، حسبه. وتابع محمد السادس ”وبينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في إقامة مشاريع اندماجية طموحة، وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس الأموال، فإن التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا”. و”المواطنون في البلدان المغاربية لا يفهمون هذا الوضع”، على حد تعبيره.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في تصريحات سابقة استعداد الجزائر لحوار مباشر مع الرباط كي يتمكن من التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي حيث قال لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن ”المغرب بلد جار، وبيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر”.