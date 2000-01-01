عبر حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج” عن ارتياحه لتجاوب الأحزاب السياسية من خلال إعلان نيتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، تكريسا للفعل الديمقراطي والتنافس النزيه وتحقيقا للمصلحة العليا للوطن. وثمن المكتب السياسي لحزب ”تاج”، أمس، في بيان عقب اجتماع ترأسه عمار غول، تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، داعيا كل الفاعلين السياسيين في الساحة وكل المعنيين من أجل دعم وتسهيل عمل الهيئة. كما عبر عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به المكاتب الولائية والتجاوب الكبير مع المنخرطين الجدد والراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة خاصة من فئة الشباب والإطارات والكفاءات، مؤكدا على أن اللجان الولائية الخاصة بالترشيحات تبقي الباب مفتوحا لكل الكفاءات والطاقات الحية في البلاد الراغبة في الترشح في قوائم ”تاج”، ودعا المناضلين إلى مزيد من العمل لضمان تحقيق أهداف الحزب في هذا الموعد الانتخابي. من جهة أخرى، جدد حزب ”تاج” دعوته للحكومة من أجل مواصلة جهودها لصون المكاسب الاجتماعية حفاظا على الفئات الهشة وحماية قدرتها الشرائية، مؤكدا على ضرورة مواصلة مسار تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط الخدمة للمواطن. كما هنأ حزب ”تاج” الرئيس بوتفليقة على تعيينه نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي، وهنأ من خلاله الدولة والشعب على هذا المكسب الهام للجزائر وإفريقيا، والذي يعبر بصدق عن المكانة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس وكذا المجهودات التي يبذلها من أجل الأمن والسلم والتنمية في القارة الإفريقية والعالم.