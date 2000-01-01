في ضربة موجعة لشبكات تهريب البشر من الجزائر، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، كشفت معطيات جديدة أن الأجهزة الأمنية الإيطالية تمكنت من تفكيك منظمة إجرامية دولية، تضم مغاربة، وتنشط في كل من المغرب، والجزائر، وليبيا، وإفريقيا جنوب الصحراء. وتقوم المافيا الدولية، حسب المعطيات، بتأمين عملية سفر المهاجرين من هذه إلى البلدان إلى ليبيا، ومنها إلى إيطاليا، مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتم توزيعهم في سيارات في مجموعة من البلدان الأوروبية المتقدمة.

بلاغ الشرطة الإيطالية أشار إلى أنه تم اعتقال 18 فردا، ينحدرون من المغرب، ومصر، والسودان، وألبانيا، ورومانيا، وإيطاليا، وأفغانستان، فيما تم إصدار مذكرة بحث دولية في حق 16 آخرين، لم يتم كشف جنسياتهم.

وتزامن تفكيك هذه الشبكة، التي تضم مغاربة، مع حديث تقارير دولية عن وجود شبكة دولية تنشط في جهة بني ملال - خنيفرة، وليبيا وإيطاليا.