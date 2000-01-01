دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، إطارات قطاعه إلى ضرورة تعزيز وتدعيم الشراكة مع المواطن والتركيز على العمل الجواري التوعوي بهدف توفير الأمن في المجتمع والحفاظ على الممتلكات. وخلال لقائه بإطارات المديرية بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، أكد اللواء هامل أن المواطن هوأساس المعادلة الأمنية، داعيا الجميع إلى ضرورة تعزيز وتدعيم الشراكة مع المواطن والتركيز على العمل الجواري والتوعوي وذلك بهدف توفير الأمن في المجتمع والحفاظ على سلامة الممتلكات مبرزا أن الدعم المتواصل واللامتناهي الذي تحظى به الشرطة الجزائرية من قبل السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مكنها من اعتلاء مصاف أجهزة الشرطة المتقدمة والمتطورة في العالم وبالمناسبة ثمن المدير العام للأمن الوطني الجهود التي يبذلها أفراد الشرطة عبر كامل التراب الوطني، في التصدي لكل أشكال الجريمة والمستوى العالي الذي بلغته من حيث الأداء الاحترافية والخبرة ما أكسبها سمعة على الصعيد القاري والدولي. وفي نفس السياق حث على بذل المزيد من الجهود لدعم وتعزيز هذه المكانة التي وصلت إليها الشرطة الجزائري موضحا أن العمل الأساسي لقوات الشرطة هو التوعية والتحسيس، إلى جانب العمل الردعي مؤكدا في ذات السياق أن الاهتمام بدعم الجانب الجواري في مهام الشرطة من شأنه أن يكسب ثقة المواطن الذي يعد العنصر الأساسي في المعادلة الأمنية.

وذكر اللواء عبد الغني هامل أفراد الشرطة بضرورة أداء المهام في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية، مؤكدا في نفس الإطار أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاضطلاع بالمهام بدون تحمل المسؤولية وتأدية الواجب بكل تفان وتقدير، خدمة للوطن والمواطن، مع تكثيف الجهود والعمل الدؤوب في سبيل الحفاظ على أمن المواطن.