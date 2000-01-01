أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها ومقاربتها في مكافحة الإرهاب مع كامل دول العالم العربي، مشيرا إلى وجود تقارب بين الإرهاب وباقي الإجرام المنظم كتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات.

وفي كلمته أمام المشاركين في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي لبحث دعم وتكثيف التعاون العربي-الروسي، أكد الوزير مساهل أن الإرهاب أصبح خطرا يهدد المنطقة العربية مذكرا بأن الجزائر عانت طيلة عشرية كاملة من نار الإرهاب بمفردها، لكن الجزائر على استعداد الكامل لتقاسم تجربتها ومقاربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع دول العالم العربي. وفي نفس السياق أكد على الطابع الشامل للإرهاب وارتباطه بالجريمة المنظمة بشتى امتداداتها كالمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال التي تتغذى منها الشبكات الإجرامية والإرهابية، داعيا في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى تعبئة شاملة لمكافحة هذه المنظمات الإرهابية دون هوادة وإدانة كل مصادر تمويل الإرهاب بما في ذلك دفع الفدية. وبخصوص أزمة سوريا في ظل التطورات الميدانية المتسارعة، عبر مساهل عن تطلع الجزائر لأن تدفع محادثات أستانا إلى الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة التى دمرت منشآت سوريا وخلفت العديد من الضحايا، بما يمكن هذا البلد من استعادة الأمن والسلم، من خلال التوصل لحل سياسي يجمع السوريين على أرضية وفاق تمكنهم من توحيد صفوفهم لمجابهة التنظيمات الإرهابية التي جعلت من سوريا مرتعا لها.