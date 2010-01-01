دعا أعضاء مجلس الأمة إلى استحداث هيئة عليا مستقلة لتنظيم وتسيير الانتخابات لضمان حياد الإدارة، معتبرين أن إنشاء هيئة عليا لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري الأخير خطوة إيجابية في انتظار تطوير أكثر للتشريع الجزائري لمواكبته مع التشريعات الدولية.

قال سيناتور الأفالاني السابق إبراهيم بولحية، أمس، في تصريح لـ”الفجر” على هامش المحاضرة التي نشطها رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بمجلس الأمة، أن تعديل الدستور جاء بكثير من الأحكام الدستورية الجديدة منها إنشاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي أصبحت اليوم وبعد مرور سنة على إقرار التعديل الدستوري، واقعا فعليا، بعد أن تمت معالجتها قانونيا، لا سيما وأن القانون العضوي ضمن لها الكثير من الصلاحيات التي يمكن أن تطبق فيه المعايير الدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابات، وذلك من أجل استرجاع ثقة المواطن في منظومته القانونية ونظامه السياسي.

وأردف ذات المتحدث بأن تنصيب لجنة مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات تعد خطوة إلى الأمام، داعيا في ذات السياق إلى تطوير التشريع الجزائري واستحداث هيئة مستقلة عليا لتسيير وتنظيم الانتخابات وضمان حياد الإدارة الذي ما زال يطرح - حسب بولحية - الكثير من الإشكال واللغط والانتقادات، وذلك باعتبارها مرفقا عام تؤدي عملها لفائدة المواطن، مشيرا إلى أن هذه الهيئة المستقلة وعلى غرار حوالي 80 دولة على مستوى العالم التي لجأت إلى هذه الهيئات المستقلة لتنظيم الانتخابات منذ التسجيل إلى غاية إعلان النتائج في فائدة الشعب والنظام السياسي والإدارة. من جهته أبرز العضو بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح لـ”الفجر”، أن أول مكسب توج به تعديل الدستور هو إنشاء هيئة مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات والتي أعطت حقوقا أكثر للمعارضة التي أصبح لها اليوم الحق في إخطار المجلس الدستوري، كما جاء التعديل الدستوري - حسب بن زعيم - بمكاسب ديمقراطية كثيرة لعل أهمها تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين بالنسبة لكل رئيس، وتحديد مدة المهمة الرئاسية بـ5 سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير. وفي ذات السياق، ثمن ذات المتحدث الإصلاح التدريجي السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، متمنيا أن نرسي في المستقبل قواعد ديمقراطية بأتم معنى الكلمة.