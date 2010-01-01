كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت، الأحد، مخبأين (02) للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط منفذة بولاية بجاية. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط منفذة ببجاية كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 فيفري 2017، مخبأين (02) للإرهابيين”.

ومن جهة أخرى و”في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من الوادي وغليزان وتلمسان ستة (06) تجار مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) واثني وأربعين (42) كيلوغراما، بالإضافة إلى 10930 وحدة من المشروبات وثلاثة (03) مركبات”. وأضاف المصدر أن ”مفرزة للجيش الوطني الشعبي ضبطت، صباح أمس، بمنطقة جبل عنتر بولاية بشار، كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 175 كيلوغرام”. وبتمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية (08) مهربين على متن أربع (04) شاحنات وسيارتين (02) رباعيتي الدفع، وحجزت 38 طنا من المواد الغذائية و4000 لتر من زيت المائدة و34628 وحدة من مختلف الأدوية و11520 وحدة من مواد التنظيف و4350 لتر من الوقود و04 أجهزة كشف عن المعادن”، كما أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني. وأشار ذات البيان إلى أنه من جهة أخرى، ”أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين ڤزام وغرداية وتلمسان وبشار 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة”.