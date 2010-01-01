كشف تقرير لمركز أبحاث كويليام البريطاني لمكافحة التطرف أمس الأول، أن داعش يدفع أموالاً لمهربين، مقابل جلب لاجئين من الأطفال والشباب لتجنيدهم في صفوفه وأن المبالغ المقدمة مغرية جدا، تصل إلى آلاف الدولارات، لإغواء شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستغلين الأوضاع الاجتماعية الصعبة خاصة بليبيا ومصر. التقرير ذكر أن ”التنظيم يعرض على المهربين مبالغ تتراوح ما بين ألف إلى ألفي دولار لتجنيد أطفال وشبان داخل مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان”، موضحا أن ”القوات الخاصة الأردنية عثرت على خلية نائمة لداعش تعمل على تجنيد لاجئين من الفئة المستهدفة”.

وأضاف التقرير أن ”داعش استطاع تجنيد شبان من شمال إفريقيا في صفوفه بعد أن منحهم مبالغاً تصل إلى ثمانمائة دولار للشخص الواحد”، مشيرا إلى أن التنظيم يستخدم نقص الطعام في المخيمات لاستمالة اللاجئين عبر توفير ما يحتاجونه”. وتتنوع أساليب تنظيم داعش في تجنيد الأطفال، فهو يعتمد سياسة التجويع وإغراء الأهالي بإرسال أطفالهم مقابل المال بالمناطق التي يسيطر عليها، ومن يعمل لدى التنظيم يتقاضى راتب مقاتل يترواح بين 400 و1000 دولار شهريا، ويتولى التنظيم تعليم وتدريب الأطفال على القتال ويجري تخريج دفعات جاهزة للقتال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما في مجموعات قتالية، وغالباً ما يتم تجنيدهم كعناصر انتحارية أو جواسيس.