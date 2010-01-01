حذر أعضاء وقيادات الطرق الصوفية الليبية، على لسان محمد الشحومى الإدريسي، أحد مشايخ الطريقة، من مغبة وصول خطر المدخلية السلفية القادم من ليبيا إلى الجزائر، معتبرا أن انتشارها بليبيا سيعود بالسلب على الجزائر التي تحدها مع جارتها الآلاف من الكيلومترات في ظل تأزم الأوضاع الأمنية هناك، في وقت يعتمد الجيش الليبي في حربه ضد تنظيم ”داعش” الإرهابي والتنظيمات الأخرى على السلفية المدخلية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية محلية أن السلفية المدخلية تمثل خطرًا على الدولة الليبية وجيرانها الآخرين مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر، ويجب على قيادات الدولة متمثلة في المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح التراجع بشكل سريع عن إشراك تلك التنظيمات المتطرفة في الحرب على ”داعش”، والاعتماد عل الصوفية بشكل مباشر. وأضاف الإدريسي أن المدخلية أقنعوا حفتر بأن مشايخ الزوايا كانوا داعمين للقذافي وعلى ذلك هم يمثلون خطورة عليه إذا اعتمد عليهم في الحرب ضد داعش، وهذا غير صحيح بالمرة والصوفية لم تكن تساند القذافي، بل إن القذافي كان ضدهم في بداية حكمه ولكنه سريعا ما تراجع وترك لهم الحرية بعد أن وجد المتشددين يستغلون ابتعاد الصوفية عن الساحة. يأتي هذا في وقت حذرت أوساط دينية في الجزائر مؤخرا، حسب ما تطرقت إليه ”الفجر” في أعدادها السابقة من خطر انتشار السلفية المدخلية في المساجد بالجزائر، رغم أن وزارة الشؤون الدينية قد أعلنت مواجهة هذه الفئة وتوعدتها بحرب شرسة. وفي سياق متصل، قال محمد الطرابلسي عضو الطرق الصوفية بليبيا إن ”السلفية المدخلية أشد تطرفا من داعش ولا ندري ما الغاية أو الهدف من الاعتماد عليهم. فالمداخلة الذين يعتبرون أشد تطرفا في فرق السلفية وقفوا بجوار خليفة حفتر ويدعمونه بفتاواهم ولا نعرف الهدف من ذلك، وما سر العلاقة التي تربط حفتر بالسلفية”. من جانبه أكد محمد العجيل، عضو الطرق الصوفية بليبيا، أن الأوضاع في ليبيا تتجه كل يوم من سيئ إلى أسوأ والمشهد الضبابي يخيم على حقيقة ما يحدث هناك، وسيطرة الجماعات المسلحة مثل داعش وأنصار الشريعة والقاعدة، يتزايد يومًا بعد يوم، ما جعل الخوف يتملك رجال الصوفية، خاصة وأن الجماعات المتشددة تنظر إليهم على أنهم مبتدعة وضالون. في هذه الأثناء قال قائد قوات عملية الكرامة في ليبيا الجنرال خليفة حفتر، في حديث خاص نشرته جريدة ”لوجورنال دوديمانش” الفرنسية أمس، إنه يتوقع من الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب موقفًا مماثلاً لموقف روسيا المؤيد للمواجهة التي يقوم بها الليبيون ضد الإرهاب. وأضاف خليفة حفتر في حديثه، أن قواته لن تستهدف أي مدينة ليبية، لا مصراتة أو غيرها، وأنه يسعى فقط لتخليص البلاد من التطرف والتنظيمات الإرهابية مثل ”القاعدة والمقاتلة”، حسب وصفه.