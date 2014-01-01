أنهى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس مهام مدير ديوانه فضيل سعد الدين وهو الذي كان يوصف بالرجل العلبة السوداء في فترة تولي عمار سعداني زمام الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي غادرها منذ شهور.

وحسب ما نقلته مصادر من بيت حزب جبهة التحرير الوطني فإن أسباب إقالة مدير ديوان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ترجع إلى عدة شكاوى رفعها مسؤولي المكتب السياسي إلى الأمين العام بخصوص تصرفات مدير الديوان خاصة ما تعلق بالتدخل في الصلاحيات، خاصة وأن هذا الأخير كان أيضا محل خلاف بينه وبين حسين خلدون عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والذي انهيت مهامه قبل أسابيع، ليعوضه في مهام مكلف بالإعلام الوزير الأسبق موسى بن حمادي.

وكان ولد عباس قد احتفظ بمدير ديوان الأمين العام السابق عمار سعداني في منصبه طوال هذه المدة، بل زاد من صلاحياته وتدخله في شؤون الحزب العتيد.