تشير مختلف المعطيات المتوفرة لدى ”الفجر” أن نواب أحزاب السلطة خاصة الحزب الثاني يكونون قد ثبتوا أرجلهم في مبنى زيغود يوسف، بعدما ترأسوا القوائم الانتخابية في مسقط رأسهم، حيث فاز البعض بتزكية القواعد، فيما يعتمد الآخر على ولاءه للقيادة العامة، بالرغم من أن أدائهم خلال عهدتهم التي تنقضي خلال أيام يقال عليه الكثير سواء بالنقد الإيجابي أو السلبي. ولعل الأمثلة كثيرة عبر عدة ولايات منها، ولاية المسيلة التي استطاع نائب الأرندي محمد العيد بيبي من افتتكاك رئاسة القائمة بتزكية القواعد عبر مختلف ضواحي مسقط رأسه، ونفس الأمر بالنسبة لزميله النائب بلقاسم بركات المتوج هو أيضا برئاسة قائمة مسقط رأسه باتنة، إلى جانب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد قيجي، الذي تم تزكيته خلال الساعات الفارطة لترأس قائمة الحزب في التشريعيات المقبلة في ختام انعقاد دورة المجلس الولائي لتيسمسيلت، برئاسة بلوط علي عضو المجلس الوطني وعضو المكتب الولائي نيابة عن الأمين الولائي قيجي محمد، حيث تم تكليف هذا الأخير من قبل أعضاء المجلس الولائي باختيار قائمة المرشحين للحزب وهذا بحضور 82 عضو من أعضاء المجلس الولائي صوتوا كلهم من أجل تكليف الأمين الولائي بترأس القائمة واختيار أعضائها. ويعتمد الكثير من البرلمانيين على حرب الكولسة على مستوى المحلي في القسمات والمحافظات، من أجل كسب تأييد قد يساعدهم فيما بعد في المراحل القادمة خاصة وأن ترأس قائمة الأرندي أو الأفالان يعني المرور مباشرة إلى قصر زيغود يوسف، الأمر الذي سرّع من تحركاتهم على مستوى ولاياتهم من خلال اجتماعات ماراطونية ومجالس ولائية قصد الوصول لهدفهم. وإذا كانت القوائم الانتخابية للأفالان والأرندي قد وصلت للقيادة العامة في الجهازين أين من المنتظر البت فيها خلال الأيام المقبلة بعد دراسة الملفات، فإن كل الأمور تصب في مصلحة النواب والكوادر الذين يحوزون على دعم القيادة العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة قد حركت الكثير من النواب لقيادة الحزب خلال عهدة جديدة، في محاولة منها لتأكيد استمرارية الهيمنة على الجهاز التشريعي من خلال أغلبية مريحة تؤهلها لقيادة الحكومة فيما بعد.