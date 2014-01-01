لوحت المملكة المغربية بوقف التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عرقلة دخول السلع المغربية تضمنت منتجات من الصحراء الغربية المحتلة إلى السوق الأوروبية. وكشف بيان صحافي لوزارة الفلاحة في المغرب، عن مطالبة الرباط لبروكسل، بضرورة ”تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي” الثنائي. وأضافت الوزارة أن ”غياب التزام صريح من الاتحاد الأوروبي”، يمكن أن ”يفرض على المغرب اختيارا حاسما، ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية مع بروكسيل، أو نفض اليد منها نهائيا”، من أجل ”التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة”. مشيرا إلى إمكانية التركيز على شراكات بديلة مع بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان ودول الخليج العربي وإفريقيا. وطفت بوادر الأزمة مجددا ما بين الرباط وبروكسل، على السطح مجددا، في ظل مساع من جهات أوروبية، خاصة داخل البرلمان الأوروبي، استبعاد جميع المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية من الاتفاق الفلاحي (الزراعي)، الذي أبرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو خمسة أعوام، لان استغلال الموارد يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو ما يرفضه المخزن، اضافة إلى ان عائدات هذه السلع لا تعود بالنفع على الشعب الصحراوي، بل انها تزيد بطريقة اخرى في اطالة المشكلة الصحراوية بسبب ضمانها لمصادر تمويل اضافية للمغرب يعرقل ايجاد اي تسوية سلمية في الصحراء الغربية.