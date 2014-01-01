استقال، أمس، عضو بارز بالمكتب الولائي بسكيكدة، من حزب ”تاج” الذي يترأسه عمار غول الوزير الأسبق للأشغال العمومية. وقال السيد بوكنتوشة السعيد الذي يشغل منصب نائب لرئيس المجلس الولائي للحزب وكذلك لجنة الترشيحات، إن استقالته جاءت بسبب ما يقوم به رئيس المكتب الولائي من تصرفات انفرادية واتخاذه لقرارات انفرادية وعشوائية دون استشارة أعضاء المكتب الولائي ولجنة الترشيحات.

وأوضح بوكنتوشة في هذا الصدد أن رئيس المكتب الولائي للحزب ينتهك القانون والنظام الداخلي للحزب من خلال اتخاذه لقرارات انفرادية دون المشاورة ودون التنسيق مع أعضاء المكتب الولائي، كما يتدخل في عمل لجنة الترشيحات وعدم مشاورتها في كل ما يقوم به رغم التوجيهات التي وردت من القيادة المركزية. واتهم بوكنتوشة رئيس المكتب الولائي بأنه يريد ترتيب القائمة دون المرور على لجنة الترشيحات، وفرض أشخاص خارج إطار اللجنة المخولة من الحزب لهذا الأمر، والتي كانت قد أدت حسبه اليمين ولا يمكن أن تحيد عنه.

وإضافة إلى ذلك عين رئيس المكتب الولائي، حسب محدثنا، أشخاصا في المكتب الولائي دون مشاورة أي أحد، ما يحدث شرخا في الهيكل التنظيمي للحزب على المستوى الولائية ويخلق الحساسية والارتباك في أداء المهام النضالية، فيما أزاح امرأة عينها المكتب الولائي في عضوية لجنة الترشيحات وعوضها بأخرى لم يستشر المكتب الولائي في أمرها بتاتا.

الحادثة تعد الأولى التي يتم تسجيلها على مستوى الحزب بولاية سكيكدة وتشكل بداية لتصدع في الهيكل التنظيمي تاج إن لم يتم تدارك الوضع في أجل قصير وإعادة الأمور إلى نصابها.