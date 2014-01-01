في الوقت الذي يتداول فيه متتبعون للشأن السياسي مسألة ترشح قادة أحزاب من عدمها والتكتم الذي يحوم حول مصيرهم، قرر قادة أحزاب التيار الإسلامي قطع الشك باليقين وأعلنوا عن رفضهم للترشح للتشريعيات القادمة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الأمر اختياريا أم أن طموح الرئاسيات أكبر.

تطرح مسألة ترشح قادة الأحزاب السياسية مع بداية العد التنازلي لتقديم قوائم المترشحين لتشريعيات 4 ماي 2017، جدلا في الساحة السياسية، بعد أن شكل ترشحهم مادة دسمة خلال العهدات السابقة. ورغم أن العديد من التشكيلات السياسية تتحرج من هذه المسألة، إلا أن مصادر إعلامية تتحدث عن ترشح رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”أرسيدي” محسن بلعباس، الذي سيترشح في العاصمة، فضلا عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي أيضا ستكون على رأس قائمة حزبها في الجزائر العاصمة. رئيسة حزب العدل والبيان هي الأخرى أرادت تجريب حظها، وبالمقابل سبق قادة أحزاب التيار الإسلامي الجميع وأعلنوا جهرا عدم ترشحهم، فيما تساءل متتبعون عن سبب خيارهم وعما إذا كان مؤجلا لمواعيد أخرى على غرار محطة الرئاسيات التي سيحتدم فيها الصراع بين عديد الوجوه.

مناصرة: عدم ترشحي اختيار ولا علاقة له بأي حسابات

رفض رئيس جبهة التغيير الخوض في مسألة ترشحه للتشريعيات، واكتفى بالقول إن رفضه للترشح هو مسألة اختيارية وغير مرتبطة بأي حسابات. ورغم أن تصريح مناصرة واضح إلا أن المتابعين يؤكدون أن حساسية تجربة جبهة التغيير وذوبانها في الحركة الأم تتطلب التعامل بحذر لتجنب أي تأويلات ترجح فرضية تقاسم المناصب بين التغيير وحمس.

رئيس مجلس شورى حمس: ”الرئيس يتفرغ للحزب وله مسؤولية كبيرة”

قال رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم أبوبكر قدودة، في اتصال مع ”الفجر” إن اللوائح التنظيمية وقوانين الحركة معروفة لدى العام والخاص، مشيرا إلى أن رئيس الحزب لديه واجبات أكبر ولا يمكنه أن يترشح في أي ولاية من الولايات. كما أضاف محدثنا أن حركة مجتمع السلم تعد من بين الأحزاب القلائل التي فصلت في مسألة الترشيحات على المستوى المحلي، الأمر الذي يتيح حرية أكبر لكل الإطارات لخوض غمار التشريعيات.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس شورى حمس إن الحركة قد وضعت مجموعة من الضوابط تحسبا للتشريعيات على غرار منع كل نائب له عهدتين من الترشح مرة أخرى، وكذا تمكين المرأة من ترؤس القائمة على غرار ولاية البويرة التي ترأست قائمتها امرأة.

الدان: حان موعد إتاحة الفرصة للشباب

قال الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان، إن مسألة رفض رؤساء وقادة التيار الإسلامي للترشح هو خيار سياسي بالنسبة لهم وبالنسبة للحركة، مضيفا أن ”الهدف هو إعطاء صورة جديدة للنضال السياسي على أنه ليس انتخابات فقط بل هو عمل نضالي مع المواطنين وعمل للإصلاح الاجتماعي لتوريث النضال السياسي الصادق، بعيدا عن اختصاره في الوصول إلى المناصب، وحركة البناء لها إطارات في كل طبقاتها”.

بالمقابل قال أحمد الدان في اتصال مع ”الفجر” إن الأحزاب الإسلامية قررت إتاحة الفرصة للشباب، باعتبار أن الانتخابات هي عبارة عن منافسة تحتاج إلى مرجعيات في حال وجود خلافات في القاعدة، الأمر الذي يتطلب تدخل القادة دون أي خلفيات أو حسابات سياسية.