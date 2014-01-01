هدد أحد المتهمين في قضية إرهابية بمجلس قضاء العاصمة، بعدم التوقف عن الإضراب عن الطعام الذي انطلق فيه منذ مدة بالمؤسسة العقابية بالحراش ما لم يتم إسقاط اسمه من ملف إرهابي آخر متابع فيه بربط اتصالات مع رعية سوري يشتبه بأنه ينشط ضمن صفوف التنظيم الإرهابي ”داعش”.

ودخل أمس ”ك. إسحاق” المتهم في الملف مع أشخاص آخرين يومه الثامن من الإضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية الذي بدأه في الفاتح فيفري الجاري، في انتظار الرد على طلب انتفاء وجه الدعوى، الدفع الذي تقدم به الدفاع، مع العلم بأن أوضاعه الصحية متدهورة إلى درجة أنه بات لا يستطيع المشي أو الحركة، احتجاجا منه على إعادة إيقافه من طرف المصالح المختصة وإيداعه الحبس في أفريل من العام المنصرم بعد قضائه العقوبة المسلطة عليه في 15 نوفمبر 2015 حول قضية إرهابية توبع فيها مع آخرين متعلقة بدعم الجماعات المسلحة بمنطقة الوسط وإعادة بنائها بالاتصال بالأشخاص الذين انقضت مدة عقوبتهم والخروج من السجن، حيث اعترف ”ك. إسحاق” أمام الضبطية القضائية بالجرم المنسوب إليه وتمت إدانته.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة قد أفرج عن ”ك. إسحاق” فأمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مجددا بإيداعه الحبس وهو ما جعل المتهم في القضية التي دخل بسببها في إضراب عن الطعام بعدما وصفها بالملفقة إليه والتي تتلخص في إلقاء القبض عليه من طرف المصالح الخاصة وتم إيداعه الحبس في أفريل 2016 بمجرد إيقاف أحد الأشخاص بناء على معلومات حول ربطه اتصالات مع شخص من سوريا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم ”داعش” الإرهابي الذي طلب من المدعو ”ب. ي” تبليغ سلامه للمدعو ”يعقوب” فوجد ”ك. إسحاق” محل متابعة قضائية بناء على هذه الوقائع على أساس أنه المدعو ”يعقوب” بجنايات قضاء العاصمة.