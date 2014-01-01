l تولي اليمين الفرنسي الحكم سيؤثر سلبا على فرنسا وليس على الجزائر

أكد الناشط السياسي محمد أرزقي فراد، في حديث مقتضب مع ”الفجر”، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تتغير حتى لو تغير نظام الحكم في فرنسا، مشيرا إلى أن كل الأنظمة الفرنسية تبحث عن تحقيق مصالحها على حساب مصالح الجزائر مهما كانت توجهاتها. كما اعتبر فراد التقرير الصادر مؤخرا عن البرلمان الفرنسي والذي ردت عليه الجزائر بقوة، عندما استهدف الحديث عن صحة الرئيس بوتفليقة، أمرا عاديا، لأنه جاء منسجما مع الثقافة الديمقراطية لهذه الدولة، حسبه.

”الفجر”: كيف تنظرون إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية حاليا ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

إن اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية لن يؤثر على العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأن الجزائر دولة مهمة جدا بالنسبة لباريس ويمكن استغلالها لصالحها. كما أن فرنسا أقرب وأعلم الدول بما يجري في الجزائر وبتغييرات سياستها الداخلية، وهي تعمل على تحقيق أهدافها التي يتصدرها توثيق العلاقات المتينة بين باريس وصانع القرار في الجزائر.

حمل تقرير صادر عن البرلمان الفرنسي قلقا من الحالة الصحية لرؤساء دول المغرب العربي وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة، متناسيا عودته إلى الخرجات الميدانية، ما تعليقكم على ذلك؟

تطرق البرلمان الفرنسي لصحة الرئيس أمر عادي بالنسبة لفرنسا التي تقول إنها دولة ديمقراطية، لأن الحياة الخاصة للشخصيات العمومية في هذه الدول تهم المواطنين ويحبون الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة تهم هذه الشخصيات. ولذلك فإن التقرير بالنسبة لي جاء منسجما مع ثقافة هذه الدولة وشعبها.

كيف ترون مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية إذا صعد اليمين المتطرف إلى سدة الحكم؟

تولي اليمين الفرنسي سدة الحكم سيؤثر سلبا على فرنسا وليس على الجزائر، لأنه سيشوه صورة فرنسا في الخارج، ويضعف ثقلها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويلحق ضررا بصورتها في العالم خاصة لأنه يطالب بإغلاق الحدود الأوروبية وطرد الأجانب وغيرها من المطالب المعادية للعرب والمسلمين. أما فيما يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية فإنها لن تتغير حتى لو تغير نظام الحكم في فرنسا لأن كل الأنظمة الفرنسية تبحث عن تحقيق مصالحها على حساب مصالح الجزائر مهما كانت توجهاتها.