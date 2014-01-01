انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الأمة، سابقا، إبراهيم بولحية، في تصريح لـ”الفجر”، تناول البرلمان الفرنسي في تقرير له صحة الرئيس وقال إن ”البرلمان تحول للتشريح وليس للتشريع وهذا يضر كثيرا بالعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة وأن الجزائر تعطي أهمية للتعاون مع باريس في مجالات متعددة”. وقال بولحية إن رد وزارة الخارجية الجزائرية على التقرير من خلال انتقاد الصحف الجزائرية التي تناولت الموضوع نقلا عن وسائل إعلام فرنسية وموقع البرلمان الفرنسي، جاء للتنبيه والتوضيح والنصح بعدم الاعتماد على هكذا تقارير ونشرها للرأي العام الوطني. وأضاف السيناتور السابق أن الجهات التي أصدرت التقارير معروفة بعدائها للجزائر بحكم العلاقات الاستعمارية، ومن هذا المنطلق كان يتوجب عدم الأخذ بها مطلقا. وانتقد محدث ”الفجر” قيام البرلمان الفرنسي الذي يدعي الديمقراطية والشفافية لتناوله صحة قادة الدول المغاربية الثلاث الجزائر المغرب وتونس، في تقرير رسمي غير مبال بنوعية العلاقات الثنائية التي تربطه بهذه البلدان. وقال بولحية إن نزول مستوى النواب الفرنسيين للحديث عن صحة قادة دول أخرى يعطي فكرة بأن ”البرلمان وضع للتشريح وليس للتشريع”، موضحا أن أصحاب المبادرة وهما النائبان الاشتراكي واليمني يؤكدان مرة أخرى أن هناك نية من وراء إصدار تقرير كهذا. وقال إن المثير للانتباه أن النائب الاشتراكي ”كالافالي” قد تراجع عن موقفه بعد ذلك وقال إن التقرير أصدره بشكل شخصي وليس بشكل يعبر عن موقف برلماني للكتلة التي ينتمي إليها، وهنا ”نتساءل عن مصداقية ونوعية التقرير الذي يصدر عن نائب بهذا المستوى وعن كون البرلمان يعكس مواقف شخصية وليست موجهة للرأي العام؟”.

كما قال إنه يستشف من التراجع الذي صدر عن النائب الاشتراكي إدراكه للحرج الذي وضع فيه حزبه خاصة، لا سيما وأن العلاقات الجزائرية الفرنسية متشعبة ومتعددة الجوانب، وليس من مصلحة فرنسا أن تحدث تشنجات في علاقتها مع الجزائر لأنها تطمح لتحقيق المزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والقضائي والتجاري والثقافي.