في وقت ارتفعت فيه أصوات أحزاب وشخصيات سياسية تتهم الوزير الأول بالتماطل في عرض بيان السياسة العامة، أحجمت العديد منها على عرض حصيلة نوابها خلال العهدة التشريعية، فيما استعملها آخرون كورقة رابحة للعودة إلى مبنى زيغود يوسف.

يحضر عدد معتبر من نواب البرلمان خاصة المحسوبين على المعارضة، ممن فضلوا الترشح لعهدة نيابية أخرى عرض حصيلة عهدتهم التشريعية، مستعملين هذه الورقة خلال الحملة الانتخابية لاستمالة المواطنين وكسب مزيد من الأصوات في إطار لعبة سياسية يكون فيها النائب ”المترشح” مطالب بإخراج كل أوراقه، رغم أن مسألة تقديم حصيلة العهدة تدخل في إطار الواجب الأخلاقي الذي يفرض على كل نائب عرض حصيلته.

يأتي هذا في وقت ترفض العديد من الأحزاب السياسية عرض حصيلة نوابها من منطلق أن البرلمان هو منبر لإسماع صوت المواطن وإخباره بخطورة القوانين التي تناقش. وبما أن المواطن وحده من يمكنه تقييم أداء الكتلة البرلمانية ودورها في مناقشة القوانين والدفاع عن العمال والنقابات والمواطنين، ترتفع نفس الأصوات لمطالبة أعضاء الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم الوزير الأول بعرض السياسة العامة رغم أن هذا المطلب يدخل في إطار واجب عرض حصيلة الحكومة للشعب. من جهة أخرى حافظت العديد من التشكيلات السياسية على تقاليدها البرلمانية، حيث أعلنت أول أمس حركة مجتمع السلم عن تقديم حصيلة منتخبيها، ومنهم حصيلة الكتلة البرلمانية وحصيلة كل نائب، والتي ستُعرض أمام الرأي العام، وتُنشر على أوسع نطاق. وفي هذا الصدد أكد النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن الحصيلة تعد جزءا من الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي ألزمت به مؤسسات الحركة، بعد الالتزام بتقديم التقارير السنوية الدورية، للتأكيد على الدور الرقابي والثقافة المؤسساتية والآلية المحاسباتية، قائلا إن لدينا هذه الحصيلة ستكون مدعمة بالأرقام والصور والإنجازات الميدانية، وفي كل مجالات العمل الأساسية للنائب.. والتي سترسّخ تقاليد العمل البرلماني والسياسي، وستثبت القيمة المضافة والجدوى الحقيقية من المشاركة السياسية في هذه المجالس”.

هذا وتتمحور حصيلة حركة مجتمع السلم على عدة محاور منها النشاطات والانشغالات المحلية والتي تشمل زيارات العمل والتفقد مع الوزراء إلى الولاية، قضايا التنمية المحلية ومشاريع الولاية التي تم التدخل فيها مع القطاعات الوزارية المعنية، والمشاركة في النشاطات الرسمية، وتأطير النشاطات السياسية والحزبية، والنزول إلى البلديات خلال العهدة الحالية، إلى جانب النشاطات البرلمانية والتي تشمل النشاطات البرلمانية في القضايا العامة في إطار العهدة الوطنية للنائب، ومنها نشاطات النائب في اللجان المختصة، والأيام الدراسية والبرلمانية، ولجان التحقيق البرلمانية، والتعديلات التي تمّ تقديمها في مشاريع القوانين، وانشغالات الأحزاب والنقابات والجمعيات، والتفاعل البرلماني مع قضايا سياسية وطنية ودولية، إلى جانب حصيلة الأسئلة الشفوية والنشاطات الوطنية والدولية.