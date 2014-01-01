أعلن الأفافاس عند فتح المجال أمام الراغبين في الترشح لخوض غمار التشريعيات المقبلة وهذا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 فيفري الجاري، على مستوى المقرات الفيدرالية للحزب، على أن تتم دراستها طبقا للقانون الأساسي في مادته 75.

أوضح الأمين الأول للأفافاس عبد المالك بوشافة، في بيان موقع باسمه، أن مناضلي الحزب وكل المواطنين أمامهم فرصة إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية 2017 خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 فيفري الجاري، بداية من الساعة 14 على الزوال، وهذا على مستوى المقرات الفيدرالية للحزب، مشيرا إلى أن صاحب الملف سيُمنح وصل استلام، بعد فحص كل وثائق الملف المقدم، وفي حالة القبول، يتم تسجيله بسجل مختوم ومؤشر مخصص لهذا الغرض.

ونبه بوشافة إلى أن دراسة الملفات ستتم على مستوى اللجنة الوطنية للترشيحات المنصبة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم 03 فيفري الجاري، ليذكر بالمناسبة، بالمعايير المتبناة في رفض طلب الترشيحات، وأولها عدم احترام الالتزامات تجاه الحزب، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام الخط السياسي، وعدم تسديد المساهمات المالية حتى 31 ديسمبر 2016، وكذا لا يقبل ملف أي شخص له سوابق جنائية باستثناء القضايا السياسية، أو قام بحملات عدائية تجاه الحزب.

وفيما يخص الشروط القانونية، أضاف، بوشافة أن المترشح يجب أن يكون بالغا من العمر 25 سنة فما فوق يوم الانتخاب، إضافة إلى أن قائمة الترشيحات يجب أن لا تتوفر على أكثر من مترشحين من نفس العائلة، من الأهل والأقارب من الدرجة الثانية، وكذا يجب أن تحتوي القائمة الانتخابية عدد من الملفات وفقا لعدد المقاعد المحددة لكل ولاية تضاف إليهم ثلاثة 3 ملفات كاحتياطيين، على الأقل، عدد المترشحات المحدد لكل ولاية يجب أن يكون مضمونا، نقلا عن البيان.