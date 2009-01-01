احتضنت الجزائر خلال ثلاث سنوات فقط (2009 ـ 2012) قرابة عشرين ملتقى دينيا، استقبلت خلالها وفودا إسلامية ودينية وجامعية في هذا الإطار، من أجل إبراز توجه الجزائر في هذا المجال، بعدما كانت قد واجهت سنوات الدم التي تغذت فيها جماعات إرهابية من فكر متطرف أرادوه سبيلا لتحقيق مآربهم الدموية.

أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مجهودات الدولة في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وحماية ثوابتها الدينية والتاريخية من خلال تنظيم العديد من الملتقيات الدولية والوطنية المتخصصة التي تصب في تجسيد هذه الأهداف. وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية، حول أسباب عدم تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي خلال السنوات الأخيرة، أن الدولة ”سهرت في السنوات الأخيرة على مواصلة (...) تنظيم العديد من الملتقيات الدولية والوطنية المتخصصة ترمي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية لبلادنا وحماية ثوابتنا الدينية والتاريخية في ظل انتشار العولمة الثقافية بمختلف مخلفاتها الفكرية والثقافية”. وفي هذا الإطار ذكر سلال بأنه تم خلال سنة 2009 تنظيم ”ملتقى حرية الشعائر الدينية” كما تم سنة 2011، في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، تنظيم 11 ملتقى بعضها ذات طابع وطني وأخرى دولي. وأشار في هذا الجانب إلى الملتقى الدولي ”مالك بن نبي” وملتقى ”الإسلام في مواجهة العنف” وملتقى ”الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة”، مبرزا أن هذه اللقاءات ”عرفت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم الإسلامي”. وتابع سلال بأنه تم أيضا خلال سنة 2012 تنظيم ملتقى ”الدورة الـ20 لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي” ذي الطابع الدولي بوهران، شارك فيه أزيد من 150 شخصية دينية وفقهية وعلمية من مختلف دول العالم العربي والغربي. وأكد في ذات السياق على ”حرص الدولة” على تكريس الطابع السنوي لبعض هذه الملتقيات على غرار ”ملتقى المالكية” بعين الدفلى، الذي يدخل طبعته الـ12 والملتقى التاريخي ”عقبة بن نافع” بولاية بسكرة الذي يشهد طبعته الـ5، فضلا عن ملتقى التصوف بغليزان، وملتقى السيرة النبوية بقسنطينة، بالإضافة إلى ملتقى القرآن الكريم بالشلف. كما تطرق الوزير الأول إلى سهر السلطات المختصة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على التنظيم السنوي لمسابقة ”الجائزة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره وأسبوع القرآن الكريم الذي يدخل طبعته الـ18”.