باشرت السلطات الأمنية في ألمانيا حملات مداهمات وتفتيش ضد شخصين من جنسية جزائرية، يشتبه في دعمهما لمتطرفين سوريين في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية وبريطانيا.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين- ويستفاليا، ينحدر المتهمان الشقيقان، 32 و39 عاما، من الجزائر.

ويواجه الشخصان اتهامات بجمع تبرعات لجبهة ”فتح الشام” ونقل سيارات إسعاف ومعدات طبية وأدوية ومواد غذائية عبر قوافل إغاثة إلى سوريا. وأعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني في مقره بمدينة كارلسروه، أن الحملات التي شملت عدة مدن كانت موجهة ضد الشقيقين للاشتباه في دعمهما لجبهة ”فتح الشام” الموالية لتنظيم القاعدة منذ عدة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن جبهة ”فتح الشام” كانت تعرف من قبل باسم ”جبهة النصرة”.