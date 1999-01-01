أعلن السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري، عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني، إلى الجزائر. أفادت وكالة ”إرنا” أن السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري، قال خلال افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية، ”نحن الآن نعمل على تنظيم برنامج لزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى الجزائر في أقرب وقت إن شاء الله”. وأشاد عامري بالعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر، معتبرا أنها ”نموذج ناجح للروابط الأخوية بين الدول، خاصة في الفترة التي أعقبت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في 1999. وأشار السفير الإيراني إلى أنه منذ ذلك الوقت ”زار الرئيس بوتفليقة طهران مرتين، وزار الجزائر 3 رؤساء لإيران”. كما ذكر عامري بزيارة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إضافة إلى زيارات متبادلة لعدة وزراء من البلدين. يجدر بالذكر أنه شارك في الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية بإيران وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الطاهر حجار، ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة.