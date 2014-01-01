تنتهي الهيئة المشتركة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء، من ضبط كل القوائم الانتخابية الولائية نهاية هذا الأسبوع بعدما وقف إشكال تسوية وضعية القوائم في سبع ولايات أمام اللجنة المكلفة طيلة أسابيع ماضية.

وحسب مصادر من الهيئة تحدثت إلى ”الفجر” فإن ”الأمور تسير بشكل عادي جدا بالرغم من عدم سهولة الأمر، على اعتبار أن الحزب نفسه قد يجد صعوبة في تنظيم ذلك، فما بالك بأحزاب ثلاثة؟..”، مشيرا إلى أنه يتم ترتيب القوائم الانتخابية بشكل طبيعي بمراعاة وضع قوائم قوية منافسة وممثلة لجغرافيا الدوائر الانتخابية، ما يجعلهم يواجهون تحديات وصعوبات، ليذكر أن شروط ومعايير الانتقاء صعبة، لأنها تعود لتمثيل الأحزاب في المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى القوة الانتخابية، وكذا طموح المناضلين في الترشح، وهو ما يفرض التقيد بموضوعية أكثر.

وقلل المصدر من شأن ما يتم تداوله بشأن صدام القوائم الانتخابية بين مناضلي وكوادر أحزاب الاتحاد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى وجود صعوبات لكن قال إنها ”في حجم عادي” ولا يستدعي التضخيم والتأويل، ليشير أن أغلب لولايات تم تسوية مسألة القوائم فيها، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع على أقصى تقدير.

وفي الموضوع أوضح نائب حركة البناء والقيادي البارز منصور عبد العزيز، في حديث لـ”الفجر”، أن مسألة القوائم تم تسويتها في أربعين ولاية لتبقى قوائم ثماني ولايات تمت مناقشتها خلال اجتماع الأمس، ووضع الرتوشات الأخيرة على القوائم وضبط الترتيب فيها، مشيرا إلى أن الأمور تم ضبطها بترتيب الأحزاب فإذا كانت النهضة هي تتصدر القائمة وتليها العالة ثم البناء، فإن الترتيب يختلف في ولاية أخرى لصالح العدالة، والبناء في ولاية أخرى وهكذا دواليك، وهذا يتم بالتوافق بين أعضاء الاتحاد ممثلين في هيئة القوائم المشتركة، طبقا له.

كما أشار المتحدث إلى أن وضع الولايات يختلف، فهناك ولايات تم فيها العمل بسهولة تامة، حيث كان تواجد حزبين من الاتحاد فقط دون تدخل ثالث، وهناك بالتأكيد ولايات دخلت فيها أحزاب الاتحاد الثلاثة كلها المعركة الانتخابية، على أن يتم الفصل في السبع ولايات خلال الساعات المقبلة، حسب النائب.