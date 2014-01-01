أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، أمس، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي القادم عبر جميع ولايات الوطن بهدف المساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.

وجاء إعلان مشاركة حزب التجديد الجزائري في مؤتمره العادي المنعقد أمس، وهو المؤتمر الذي أعيد فيه انتخاب كمال بن سالم في منصب الأمين العام لحزب التجديد الجزائري لعهدة أخرى جديدة، لمدة 5 سنوات. وبهذه المناسبة أعلن بن سالم عن دعم تشكيلته السياسية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها القانوني والدبلوماسي السابق عبد الوهاب دربال. كما اعتبر أن الانتخابات التشريعية القادمة التي تأتي بعد موجة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوجت بالتعديل الدستوري مناسبة هامة لتعميق المسار الديمقراطي بالجزائر.