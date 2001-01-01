أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهداف الإرهابي الفرنسي ذي الأصل الجزائري في تنظيم ”داعش” رشيد قاسم، قرب الموصل بالعراق في غارة جوية.

ورجحت وسائل إعلام فرنسية مقتل رشيد قاسم، حيث صرح مصدر قريب من الملف لفرانس برس أن الأجهزة الفرنسية تلقت معلومات مفادها أن قاسم قد يكون قتل إثر ضربة على الموصل، معقل تنظيم داعش، لافتا إلى أنها تسعى إلى الحصول على تأكيد لهذه المعلومة.

والفرنسي الجزائري الأصل رشيد قاسم، البالغ من العمر 29 عامًا، غادر فرنسا في 2012 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في منطقة سيطرته في العراق وسوريا.

وبدأت علامات التطرف عليه بعدما لجأ خلال فترة مكوثه بفرنسا إلى موسيقى الراب، حيث أقام عددًا من الحفلات المتواضعة، كاتبًا نصوصًا عنيفة، حتى إن إحدى أغنياته الفرنسية حملت عنوان ”أنا إرهابي...”.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه من سوريا روج للتطرف بعرض منصات الفيسبوك وتيليجرام، وأنشأ غرفة محادثات على تيليجرام للتواصل مع الإرهابيين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا.

ويشتبه الأمن الفرنسي بأن قاسم دبر اعتداءات في فرنسا انطلاقا من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق وسوريا.