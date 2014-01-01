في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جانفي 2017، إثر دورية تفتيش بالقطاع العسكري أدرار، قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية الثالثة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مدفع SPG-9، رشاشين عيار (14.5) ميليمتر، رشاش عيار (12.7) ميليمتر، ورشاش PKT، إلى جانب بندقيتين قناصتين عيار (54x7.62) ميليمتر، وثلاثة رشاشات RPK، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بندقية نصف آلية SKS، بندقيتين تكراريتين، بندقية MAS-36، قذائف D30، وكذا 15 قديفة هاون عيار 60 ميليمترا، و18 قديفة SPG-9 عيار 73 ميليمترا، ثلاثة قذائف 7 RPG، مع صاروخين غراد BM، و10 قنابل يدوية F1، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ(7098) طلقة من مختلف العيارات.

هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.