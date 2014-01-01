تمكنت قوات الجيش الشعبي الوطني، من إيقاف 5 إرهابيين والقضاء على 5 آخرين، مع استرجاع ذخيرة من الأسلحة والعتاد منها 32 بندقية كلاشنيكوف في عمليات قامت بها خلال الأيام الأولى من شهر فيفري الجاري.

وحسب آخر حصيلة لقوات الجيش الشعبي الوطني، أوردها العدد الأخير لجريدة الجيش، فقد تم القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف 5 آخرين خلال الأيام الأولى من شهر فيفري الجاري، في حين تم توقيف 28 عنصر إسناد وتوقيف 128 مهرب، كما تم تدمير 64 وكرا للإرهابيين.

وحسب حصيلة الجيش الشعبي الوطني، فإن الهجرة غير الشرعية لا تزال متفشية على الحدود، بدليل توقيف 609 مهاجر غير شرعي، و50 تاجر مخدارات واسترجاع 5851.2 كغ من الكيف المعالج. وخلال نفس العمليات التي قامت بها وحدات الجيش تم استرجاع 70408 لتر من الوقود. وبالنسبة للعربات ووسائل النقل التي كانت تستغل في تلك الجرائم الاقتصادية والأمنية، فقد تم استرجاع 50 سيارة رباعية الدفع و11 شاحنة و14 سيارة و12 دراجة نارية.

أما فيما يتعلق بالأسلحة التي كان تستغل من قبل العصابات الإرهابية، فقد تم استرجاع 32 بندقية كلاشنيكوف و3 بنادق رشاشة و3 رشاشات من طراز متطور، فضلا عن 4 رشاشات من صنف 14.5مم و” بي كات”.

أما في فئة البنادق النصف آلية فقد تم استرجاع 9 وحدات و16 بندقية صيد مقابل قاذفتي (2) صواريخ ومدفع و5 بنادق تكرارية و2 هاون من عيار 60 ملم و39 قنابل تقليدية الصنع و3 مدافع تقليدية الصنع ولغم.

وكانت الأرقام الخاصة بالوسائل والمعدات التقنية التي يستغلها الإرهابيون مثيرة للاهتمام، حيث تضمنت 300 كاميرا كانت تستغل في رصد العمليات الإرهابية والترتيب بها، كما كان ضمن الحصيلة 9744 هاتف نقال متطور تم استرجاعها وهاتف اتصال بالأقمار الصناعية بالإضافة إلى منظار وجهاز راديو و68 مولدا كهربائيا و57 مطرقة ضاغطة، وأخيرا 89 جهاز كشف عن المعادن.

أما بالنسبة للذخيرة المسترجعة فقد تمثلت في 4 مقذوفات هاون، و5 مخازن ذخيرة و52 صندوق ذخيرة و1449 طلقة من عيار 23 ملم.