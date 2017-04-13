كشف وزير النقل والأشغال العمومية بالنيابة عبد المالك بوضياف أن تنظيم ورشات مع البنك العالمي جاء عقب الدراسات المعمقة التي قامت بها الجزائر قصد العمل وفقا للمعايير الدولية المتعامل بها حاليا لإنجاز المشاريع الكبرى.

أضاف عبد المالك بوضياف خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس على هامش ورشات العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع خبراء البنك الدولي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة أن اللقاء نظم قصد الاستفادة من الخبرات الأجنبية في المجال بالإضافة إلى العمل على الجمع بين القطاع العام والخاص، بعد أن أصبحت هاته الاشكالية محل نقاش بالنسبة للحكومة الجزائرية والتي ستقوم بدروها لتبادل الخبرات مع ممثلي البنك الدولي المتواجدين في الجزائر خصوصا وأنها تجربة جديدة في الجزائر. وأضاف بوضياف أن الجزائر على أتم استعداد لفتح أبوابها أمام العام والخاص بما يخدم اقتصادها الوطني، وعن تجربة التمويل الذاتي عن طرق البنك الدولي قال أن الملف على طاولة الحكومة إلى أن يتم تقنين العملية وإثراء ومناقشة محتواها من طرف الجهات الوصية، مشيرا بذلك إلى أنهم سيتطرقون إلى كل المشاريع الفاشلة وإعادة النظر في أهم النقاط التي أدت إلى الفشل وإعادة بعثها من جديد مؤكدا ان الابواب مفتوحة امام القطاع العام والخاص في جميع المجالات، كما أوضح أن مطار الجزائر الدولي الجديد مثال على التمويل الذاتي عن طريق الاستفادة من قروض البنك الدولي. ومن جهة أخرى قام عبد المالك بوضياف بزيارة ميدانية إلى ورشات العمل على مستوى مطار الجزائر الدولي ”هواري بومدين” أين قام بمعاينة نسبة تقدم الإنجاز أين دعا إلى ضرورة الالتزام التواريخ القانونية المحددة لإنجاز المشروع في جويلية 2018 في حين ستنتهي أشغال توسعة المترو من الحراش إلى المطار مطلع 2020، وللإشارة فإن نسبة تقدم الأشغال فاقت 56 بالمائة إلى غاية جانفي الماضي، هذا وستتضمن هذه المحطة موقفا للسيارات بسعة 4.500 سيارة وثلاثة مواقف للطائرات وممرات تفوق 424.000 م2 و120 نقطة للتسجيل و84 شباكا للمراقبة حسب علاش، وحسب الوزير فإن تمويل هذا المشروع الضخم سيكون على عاتق مؤسسة تسيير مطارات الجزائر بمقدار 45 مليار دج في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي من طرف الخزينة العمومية هذا وستتسع المحطة الجديدة لـ10 ملايين مسافر سنويا كما ستسمح بتسيير 1.800 وحدة أمتعة في الساعة الواحدة، وخلال الزيارة الميدانية قام عبد المالك بوضياف بمعاينة أشغال توسعة مترو الجزائر التي تربط وسط الحراش بمطار الجزائر الدولي والتي تتكفل المؤسسة العمومية كوسيدار بإنجازها، وتقدر نسبة تقدم الأشغال بهذا الشطر الذي يبلغ طوله 5.9 كم ويتضمن 9 محطات بـ35 بالمائة منذ انطلاقها قبل 14 شهرا، وفي هذا الخصوص أوضح مدير المشروع إسعد محي الدين بأن طريقة العمل تغيرت باعتماد تقنية جديدة ساعدت في تقليص الآجال والتكاليف حيث تم اقتصاد حوالي 1.2 مليار دج على مستوى سبعة محطات.