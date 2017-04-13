منظمة ضحايا الإرهاب تحذّر من مقاطعة التشريعيات

حذرت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب من مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعت إلى التصويت بقوة من أجل حماية استقرار البلاد، والتصدي لمن يحاول تحطيمها.

وقالت رئيسة المنظمة رابحة تونسي، خلال ندوة صحفية نظمتها يومية المجاهد تحت شعار ”دور التصويت في استقرار البلاد”، إن ”الشعب الجزائري ملزم بأداء واجبه الانتخابي خدمة لأمن واستقرار الوطن”، معتبرة أن الأصوات التي تنادي بمقاطعة التشريعيات المقررة يوم 4 ماي القادم تهدف إلى تحطيم البلاد.

وذكرت المتحدثة بما عاشته الجزائر سنوات العشرية السوداء قائلة ”لا نريد العودة إلى الوراء”، موضحة أن الاستقرار يبدأ من بناء مؤسسات قوية وهو ما سينبثق عن التشريعيات القادمة ولهذا لابد ”وأن ننتخب ولو بورقة بيضاء”، تقول رابحة تونسي.

وحذرت تونسي من وقوع الشباب ”ضحية للأطراف التي تحاول تحطيم الجزائر” من خلال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، موضحة أن ”اللاوعي لدى هذه الفئة إلى جانب فقدانها الثقة في المسؤولين يجعلها سهلة للإقناع”.

س.ب

أويحيى من باتنة: ”الحفاظ على وحدة الجزائر مسؤولية الشعب”

رافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد، وقال إن الحفاظ على وحدة الجزائر مسؤولية كل الشعب الجزائري وليست قضية مؤسسات.

وشدد أويحيى، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة، على أن كل البرامج التنموية المحققة، وحتى تلك التي حشدت الدولة أموال باهظة لتجسيدها لن تساوي شيئا ولن يستفيد منها المواطنون، إذا لم يكن هناك أمن واستقرار وأيضا وحدة في صفوف أبناء الشعب. وشدد على ”ضرورة الوقوف بجانب الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة وكل مصالح الأمن التي تسهر على سلامتنا اليوم في ربوع الوطن”.

كما تطرق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى أهم محاور برنامج تشكيلته السياسية والمرتكزة أساسا على الالتزام بالعمل من أجل الأمن والوحدة والاستقرار في البلاد وتحسين تسيير أمور البلاد وإحداث إقلاع حقيقي باقتصادها، من خلال تحريره من التبعية للبترول وكذا ترقية السياسية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وخدمة المواطنين.

ب.سارة

ساحلي من بومرداس: ينتقد المقاطعين

رافع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ببومرداس، من أجل تكريس النظام الجمهوري للدولة وجعل مصلحة البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار، وذلك بالخروج بقوة للتصويت يوم 4 ماي القادم.

وشدد ساحلي لدى تنشيطه لتجمع شعبي في اليوم الرابع من عمر الحملة الانتخابية على أهمية النظام الجمهوري للدولة الذي يكفل ويحافظ على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للشعب ويحدد واجبات المواطنين بكل وضوح.

وتتمثل هذه الأهداف كذلك - حسب نفس المتحدث - في الخروج من خلال التصويت القادم بسلطة شرعية قوية وذات مصداقية ينتج عنها حكومة قوية وأقلية برلمانية تشارك في الحكم مع الأغلبية من خلال العمل على الرقابة، إضافة إلى تكريس المبادئ السامية للسياسة الخارجية للبلاد المبنية على الحياد وعدم التدخل في شؤون الغير.

وبعدما عاتب التشكيلات السياسية الداعية إلى المقاطعة على موقفها الذي اعتبره خيارا ”غير صائب” عبر الأمين العام للحزب عن ارتياحه لسيرورة العملية الانتخابية، خاصة بعد تقديم السلطة لـ”ضمانات حقيقية” حول نزاهتها وشفافيتها وتعليمات للإدارة حتى تبقى على الحياد، من خلال عدد من التدابير على غرار ما ورد في قانون الانتخابات ودسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ذويبي من عين تموشنت: ”نحن لا نكذب على الجزائريين”

نشط صبيحة أمس بالساحة العمومية لبلدية حاسي الغلة بولاية عين تموشنت، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، لقاء جواريا لشرح الخطوط العريضة للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال تشريعيات 4 ماي المقبل، حيث دعا إلى ضرورة الالتفاف على برنامج طموح يقدمه الاتحاد وبرجال مخلصين يتصدرون القوائم بهدف الوفاء لهذا الوطن.

وقال ذويبي إنه يجب أن تكون السيادة للمواطن والكرامة، وأن لا تقتصر أيام الحملة الانتخابية بل في كل أيام السنة، مشيرا إلى أن التشريعيات المقبلة هي فرصة لتقديم الأصلح من الرجال والأفكار والبرامج وباستطاعتهم سن القوانين واقتراحها.

وفي الأخير شدد الأمين العام للحزب على أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يؤكد على عدم تقديم الوعود الكاذبة للمواطن.

ع.محمد

غول من ڤالمة: نتفاءل خيرا رغم الصعاب التي تمر بها البلاد

عث رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، برسالة تفاؤل للشعب الجزائري، وقال ”نتفاءل خيرا رغم الصعاب التي تمر بها البلاد لأن الصعاب نكسرها بسواعد الخدامين”.

وأكد غول، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية ڤالمة، أن ”تاج” ليس حزب تهريج سياسي وإنما هو حزب وواقع كبير يقترح بديلا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، ولا يقدم بديلا كأشخاص في التشريعيات المزمع إجراؤها في 4 ماي المقبل وإنما يقدم برنامجا طموحا لخدمة مختلف القطاعات.

وفي ذات السياق أعرب رئيس حزب ”تاج” عن تفاؤله بنتائج الاستحقاقات التشريعية، وأكد أن ”تاج” سيكون حاضرا بقوة في التغيير الحكومي القادم.

سارة بوطالب