l الحصول على السكن.. دعم الإعلام.. تدريس الأمازيغية وتقليص الخدمة الوطنية

أثبتت الأيام الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي القادم أن الأحزاب السياسية لم ترتق إلى بلورة خطاب واقعي وعقلاني يتماشى وانشغالات الشارع، فيما تفطنت أخرى إلى خطاب جديد يسلتهم من أخطاء الماضي لعلها تنجح في تجاوز ”نكسة” 2012، وذلك من خلال إطلاق حملة لتبييض أيديها من كل فساد.

رغم ما تعيشه الأحزاب السياسية على المستوى الوطني والدولي من متغيرات، لم تتمكن من تغيير خطابها خلال الحملة الانتخابية، ولم تتمكن من نزع ما ترسخ في ذهن المواطن الذي يرسم صورة سوداء عن الحزب السياسي خاصة فيما تعلق بالوعود التي تتكرر مع كل موعد انتخابي، حيث يواصل حزب جبهة التحرير الوطني إطلاق الوعود الإنتخابية مع كل ولاية يحط بها من منطلق الحزب الحاكم وقدرته على تجسيد تلك الوعود، فكانت ولاية البويرة محطة امام جمال ولد عباس لإطلاق وعوده، إذ وعد سكان هذه الولاية بعدم تجميد أي مشروع من شأنه تحسين إطارهم المعيشي، إلى جانب منحهم حصة سكنية إضافية من النمط الريفي بقوام 6 آلاف وحدة لتضاف إلى 48 ألف التي أنجزت.

وجدد أويحيى التزام الأرندي بالعمل على منح إعانة مالية لتغطية جزء من تكلفة الإيجار في مجال السكن بإمكانية الدعم العمومي للإيجار لدى الخواص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أزمة السكن والالتزام بتقوية السكن الريفي ورفع سقف الاستفادة من سكن اجتماعي حتى 60 ألف أو 70 ألف دج بدلا من 24 ألف دج. ومن جهة أخرى قدم وعودا لقطاع الإعلام الذي يعول عليه كثيرا، حيث قال إن حزبه يسعى لسن قانون يتم بموجبه تقديم دعم مالي لكل وسائل الإعلام وذلك كل ثلاثة أشهر.

وتعهد رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، بتحريك قطاع الصحة وكذا دعم التكوين، مؤكدا أن تاج وبعد التغيير الحكومي القادم سيعمل بقوة، أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة راحت تغازل سكان ولاية تيزي وزو، بعد أن دعت إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وتدريسها بصفة إجبارية، معلنة مساندتها للتسريبات التي تحدثت على ترسيم الأمازيغية خلال التعديل الدستور القادم. وأكدت المتحدثة على ضرورة تكوين مدرسين وأكاديميين ومترجمين للنصوص الأمازيغية. كما أطلقت تشكيلات سياسية محسوبة على الأحزاب ”المجهرية” وعودا على غرار حزب حمانة بوشرمة حزب الشباب الذي وعد بتقليص الخدمة الوطنية إلى 45 يوما. وبدرجة أقل، يرى ملاحظون أن الأحزاب الإسلامية استبدلت حملة الوعود بحملة ”الأيادي البيضاء” وهو الشعار الذي أطلقه العديد من المترشحين الذين رفعوا أيديهم عن الفساد الحاصل وعدم مسؤوليتهم عن القوانين الجائرة التي مست القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدين أنهم البديل لأحزاب السلطة مع مطالبة المواطنين بمعاقبة المسؤولين عن تدهور الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، داعية المواطنين إلى الخروج بقوة وفرض التغيير السلمي.