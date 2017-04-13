كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة، خمسة مخابئ للإرهابيين تحتوي على أسلحة وذخيرة في إطار مكافحة الإرهاب، بفضل استغلال المعلومات. وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل بولاية سكيكدة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أفريل 2017، خمسة مخابئ للإرهابيين تحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG2، وثلاثة مقذوفات للقاذف الصاروخي، وخمسة ألغام تقليدية الصنع، إضافة إلى خمسة قنابل تقليدية الصنع، وكمية من الذخيرة والمواد المتفجرة ومعدات التفجير. وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة وبرج باجي مختار، 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا، وتم حجز قارب تقليدي الصنع.