l ”حمس” يبقى في الجامعة و”العمال” يتوسع عن طريق فدراليات المركزية النقابية

تستحوذ بعض الأحزاب السياسية على المنظمات الجماهيرية الأكثر انتشارا في الجزائر، وتستغلها كقنوات من أجل جلب الأصوات الانتخابية، وتختلف حصص التشكيلات، حسب تاريخها والمسافة التي تربطها بالسلطة ومراكز القرار، أو لنزاعات داخل الأحزاب، حيث ألقت بظلالها على تماسك تلك المنظمات، ومنه درجة انخراطها في الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي. رصدت ”الفجر” حركية تلك المنظمات الجماهيرية، حسب الظروف التي تعيشها التشكيلات السياسية في الوقت الراهن، وأثرها المباشر في ميدان الحملة الانتخابية. فبالنسبة لأكبر المنظمات الجماهيرية ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإنه يدعم مرشحي الأفالان، حيث انخرط العديد من الأمناء العامين للفدراليات في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح مرشحي العتيد، وهذا بتوصية من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. كما يسيطر العتيد على منظمات جماهيرية أخرى خرجت للساحة لتنشيط الحملة لصالح مترشحي الحزب ومنها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وأيضا الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. كما وسع الأفالان قواعده إلى المنظمات المهنية، ويحاول استمالتها بمنح ممثليها العضوية في المكتب السياسي للحزب لكسب ودّها الكامل، مثلما هو الأمر بالنسبة للاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين الذي يترأسه محمد عليوي والذي لديه تأثير قوي في المناطق الداخلية والجنوبية والسهوب.

بالإضافة إلى ذلك يأتي أكبر تنظيم مالي لرجال المال والأعمال ممثلا في منتدى رؤساء المؤسسات والذي كان لسنوات قليلة مضت قبل ولاية علي حداد تنظيما تقنيا مهنيا محايدا، وكسب الأفالان ود المنتدى بالاستشارة الواسعة التي منحها لرئيسه في تعيين المرشحين بالعديد من الولايات في مراكز متقدمة، حتى وإن كان علي حداد يروج لفكرة الحياد. وفضل نفر كبير من النقابيين بشرق العاصمة وخصوصا من فيدرالية الصناعة والمناجم والصناعات النسيجيه، عدم الالتزام بتوصيات عبد المجيد سيدي السعيد، ودعم مرشحي حزب العمال بالدرجة الأولى لاعتبارات نقابية، كون هذه الفدراليات تقع تحت سيطرة مناضلي حزب العمال، وأخرى سياسية ارتبطت بسلبية مواقف الأمين العام للمركزية النقابية في قانون التقاعد الأخير والذي دافع عنه نواب حزب الأفالان بطريقة مستميتة، متناسين نداءات النقابات برفضه، وهو الوتر الذي لعب عليه نواب حزب العمال، وفضلوا دعم الفدراليات في مطالبها إزاء قانون التقاعد والتمسك برفضه.

وبالرّغم من المكانة التي كان يسيطر عليها الأرندي في سنوات ماضية داخل المركزية النقابية غير أنه فقد مواقع داخل التنظيم لنفس السبب والمتمثل في عدم الدفاع عن مصالح العمال وفي مقدمتها قانون التقاعد الأخير الذي رفض شعبيا. ولم تكن خسارة الأرندي فقط داخل أقدم بيت للمركزية النقابية، بل حتى داخل المنظمات الجماهيرية التي كانت تابعة له، ويأتي في صدر الترتيب الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي ترأسه عضو الحركة التصحيحية للأرندي نوريه حفصي التي لم تنشط أية حملة لصالح مرشحي الحزب مثلما كان عليه الأمر في الانتخابات الماضية. وبدرجة محتشمة أيضا تتحرك المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب التي تقودها فاطمة فليسي بسبب بعض المشاكل مع أويحيى الذي أبعدها بسبب سلبية مواقفها خلال الحركة التصحيحية التي طالته شخصيا، وعدم دفاعها عنه كبقية قيادات الأرندي، فيما يتمتع الحزب بمرتبة مهمة في المنظمة الوطنية للمجاهدين التي لا تزال وفية للأرندي وأمينه العام أحمد أويحيى.

وبالنسبة لحركة مجتمع السلم فإن الجامعة هي معقلها الرئيسي بالنسبة للمنظمات الجماهيرية حيث ينشط أعضاء الاتحاد العام الطلابي الحر الذي أسسه الراحل الشيخ محفوظ نحناح، الحملة بالإلصاق التطوعي للمناشير وتوعية الطالبة بالتصويت لصالح مرشحي تحالف حركة حمس. وعلى العموم فإن ممثلي المنظمات الجماهيرية يبذلون جهدهم لرفع رصيد الأصوات لارتباط ذلك بترقيات يتحصلون عليها داخل تشكيلاتهم السياسية، أو في مؤسسات الدولة، بصيغ الاقتراحات التي يقدمها قادة تلك الأحزاب للرئيس في مناسبات متعلقة بتجديد الثلث الرئاسي بمجلس الأمة أو لتولي حقائب وزارية أو العمل في لجان استشارية عالية المستوى، أحزاب تجند منظمات جماهيرية لرفع أسهمها في الانتخابات.