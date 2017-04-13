أعضاء مجلس الأمة بحاجة إلى الاطلاع على الأرقام لتحليل وضع الجزائر!

قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إنه رغم صعوبة الظرف وضغوطات المرحلة، استطاعت الجزائر الصمود في وجه تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها، وتحقيق توازنها. وأضاف بن صالح، أمس، بمناسبة الجلسة العلنية الـمُخصصة لسماع عرض محافظ بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية لسنة 2015 وتوجهات السنة المالية 2016 في ظرف استمرار الصدمة الخارجية، أن صمود الجزائر في وجه الأزمة الاقتصادية راجع إلى صواب التوجيهات الرشيدة التي يسديها رئيس الجمهورية باستمرار إلى الحكومة لتحسين أدائها وترشيد نفقاتها والحرص على الحفاظ على المكتسبات المحققة فيها وبنفس الوقت حَثِّها على إيجاد البدائل التي تخرجها من سياسة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتغذية الخزينة العامة للدولة. وأشار الرجل الثاني في الدولة إلى أن هذه السياسة التي اِعتمدت على الشفافية وتوفير الأرقام والمعطيات الدقيقة والصحيحة عن واقع اقتصاد بلدنا قد وفرت أجواء الثقة بين المتعاملين الوطنيين وعززت مناخ التعامل الاقتصادي والمالي مع المتعاملين الأجانب. وتابع قائلا ”إن الرأي العام الوطني في هذه الفترة بالذات في حاجة إلى سماع الحقيقة حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، كما أن أعضاء مجلس الأمة، في أمَسِّ الحاجة إلى الاطلاع على الأرقام الدقيقة والتحاليل الموضوعية التي تسوق الحجة وتقدم الدليل لكي ينقلوها بدورهم للمواطن ويتولون شرح أبعادها”. وأردف أن الساحة السياسية الوطنية تعرف حيوية في النقاش واضحة أملتها أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بتجديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني، قائلا ”إننا نأمل لنقاشاتها خاصة في الميدان الاقتصادي وأن تعتمد في خطاباتها السياسية على الرقم الصحيح والحقيقة المؤكدة وما نأمله أيضًا، ألاّ يتم التنكر فيها لواقع ما حققته البلاد خلال الفترة السابقة للجزائريات والجزائريين”.