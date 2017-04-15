دعا عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر من ولاية عين تموشنت إلى ضرورة مرافقات الشباب، مشددا على أنه حان الوقت لجعل الشباب هم المستقبل كون أن هذا الأخير غير معني اليوم وهو يقول للشباب أنت الحاضر للشباب الذي يمثل أكثر من 75 بالمائة في المجتمع. وقال غول ”إذا لم نوجهه ولم نأطره ولم نعرف كيف نوفر له العمل والخروج به من نفق الأفكار الهدامة والمسمومة عوض أن يكون بناء في وطنه يصبح هداما، بحيث أن الشباب طاقة هامة للوطن، ولدى عرضه لمخطط التنمية بولاية عين تموشنت شدد عمار غول على ضرورة رفع نسبة الأراضي الفلاحية المسقية إلى 15 بالمائة لمضاعفة حجم الإنتاج التي لا تتعد بالمائة حاليا ويصبح الإنتاج من 3 إلى 5 مرات بالموازاة مع الانتاج الموجود حاليا ورفع نسبة التمثيل الصناعي إلى 9 بالمائة لفتح آفاق التشغيل للشباب مع دعم القطاعات الحيوية ومن ضمنها الصيد البحري والسياحة.