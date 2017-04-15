أكد حميدي الهواري رئيس الاتحاد للتجمع الوطني أول أمس من مدينة بني صاف بولاية عين تموشنت على ضرورة محاربة الزمرة الفاسدة من خلال إجراء ثورة حقيقية في المؤسسات، وقال أنه لابد من استرجاع ثقة المواطن من أجل بناء فكر جديد لجيل اليوم مؤكدا من جانب آخر على أن الجزائر تمر بظروف صعبة لم تعشها منذ الاستقلال، كما انتقد قانون المالية الجديد لأنه لا يخدم القدرة الشرائية للمواطن.

وأشار إلى أن جيل ما بعد الثورة حان وقته لتحقيق دولة الحق والقانون وأن قانون المالية 2017 هو نتاج حصيلة الاستقالة الجماعية للمواطن الجزائري.