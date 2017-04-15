الجيش يلقي القبض على إرهابي وعائلته بجبال سكيكدة

l تدمير 16 مخبأ واسترجاع ذخيرة بشرق البلاد

تمكنت قوات الجيش الشعب الوطني، في إطار مكافحة الإرهاب من القبض على الإرهابي ”ق.فؤاد” المكنى بـ”صالح أو أيمن” رفقة، الإرهابية ”ف.نادية” المكناة ”يسرى” وهذا خلال العملية النوعية التي نفذتها مفرزة الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد وجدت العائلة في حالة ”مزرية من حيث الوضع الصحي، وانعدام النظافة الجسدية والحالية النفسية المتدهورة للأطفال” وأضاف البيان أنه تم التكفل بالوضع حيث ”عملت المصالح المختصة على توفير الرعاية الصحية والنفسية لهؤلاء والتكفل بهم من حيث النظافة واللباس والراحة”.

وتأسفت وزارة الدفاع الوطني لحالة الأطفال، مشيرة ”أنه تتكرر مرة أخرى وجود أطفال أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في الجبال والغابات من أباء اختاروا أن يمنحوهم مصيرا مجهولا بين وحشة الظلام ولسعات البرد وهيمنة الجهل وبعيدا عن كل صفات الإنسانية والحياة البشرية”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه ”حينما تنظر إليهم ترى في أعينهم شعاع الأمل، والخوف من العودة إلى ما كانوا عليه، ليتأكدوا أن مكانهم وسط مجتمعهم، حيث السكن والدراسة والأهل والسكينة، وليس في غياهب المجهول والمصير المشؤوم حيث لا ينفع الندم”. وجددت وزارة الدفاع الوطني بهذه المناسبة نداءها لجميع المغرر بهم من أجل العودة للطريق الصحيح واستغلال الفرصة قبل فوات الأوان من خلال تسليم أنفسهم وتطليق الأعمال الإجرامية والعودة لحضن الوطن.

ومن ناحية أخرى كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، عن 16 مخبأ للإرهابيين، وهذا في كل من سكيكدة وباتنة وبرج بوعريريج. وتم على إثر ذلك استرجاع 12 قنبلة و7 ألغام تقليدية الصنع و3 نظارات ميدان ومواد غذائية وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به بيان من وزارة الدفاع الوطني.

ودائما في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات تفتيش وبحث، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 5 قنابل وأربعة مدافع تقليدية الصنع بولاية سكيكدة.

ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ووحدات لحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار48 مهربا وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع وكاشفين عن المعادن و60 مطارق ضغط و60 مولدات كهربائية ومعدات تفجير.

كما تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة ببرج باجي مختار. فيما حجزت مفرزة أخرى 7068 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة. بالإضافة إلى هذا أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بكل من الشلف وبني صاف محاولات للهجرة غير الشرعية لــ39 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.