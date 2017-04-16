قرر مكتتبو الترقوي العمومي ”أل بي بي” تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، من أجل الضغط على وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، للتكفل بمطالبهم، وكذا التعبير عن رفضهم لمختلف قرارات المؤسسة العمومية للترقية العقارية.

وأكد ممثل التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي ”أل بي بي” في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن مكتتبي صيغة ”أل بي بي” سيقفون اليوم أمام مقر مؤسسة الوطنية للترقية العمومية بسعيد حمدين، للتعبير عن تذمرهم من سياسية ”المراوغة والتلاعب” التي تنتهجها هذه المؤسسة تجاه مكتتبيها” أل بي بي”، خصوصا بعد أن تفاجأ عديد المستفيدين من هذه الصيغة، أن سكناتهم غير جاهزة رغم دفعهم كامل مستحقات سكناتهم، بالإضافة إلى ذلك دعوة المؤسسة ”OMPE” مكتتبيها لدفع كامل مستحقات سكناتهم علما أن أشغال مواقع سكناتهم لم تتجاوز 10 بالمئة حسبه، كما أن هذه الوقفة جاءت من أجل الضغط على مصالح وزير السكن عبد المجيد تبون، للعدول عن قراراتهم وعلى رأسها رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، وفرض فوائد على القيمة النهائية للمسكن. من جهة أخرى كشفت مصادر من داخل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن حوالي 6 آلاف مكتتب بصيغة الترقوي العمومي ”أل بي بي” لم يتسلموا قرارات التخصيص المسبقة عبر مستوى الوطن، بالرغم من دفعهم للشرط الأول والثاني من مستحقات سكناتهم. وأضافت مصادرنا أن عددا كبيرا من مكتتبي ”أل بي بي” توجهوا لمقر الوكالة الوطنية بالعاصمة أو عبر مستوى المديريات الجهوية بالوطن من أجل سحب قرارات التخصيص، غير أن إدارة الوكالة الوطنية للترقية العمومية لم تسو وضعيتهم رغم تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بمنحها لأصحابها.