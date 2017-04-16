عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، على جثة للإرهابية المسماة ”ف. حورية”، بغابة سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

وذكرت الوزارة في البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 14 أفريل 2017 بغابة سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة على جثة للإرهابية المسماة ” ف. حورية” المدعوة عائشة، زوجة الإرهابي ”ف. بوعزة” المقضي عليه في عملية لأفراد الجيش الوطني الشعبي خلال شهر جويلية 2016.

وأوضح البيان أن الإرهابية التي عثر عليها هي شقيقة الإرهابية ”ف. نادية” المدعوة ”يسرى” زوجة الإرهابي ”ق. فؤاد” الذي قبض عليه مع عائلته يوم 10 أفريل 2017.