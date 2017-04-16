قال أمس محمد ذويبي رئيس حركة النهضة، إن الجزائر تعاني من أزمات متعددة وفي مقدمتها استبداد السلطة وفقدان الشرعية، ووجود فساد مالي وسياسي كبير وفساد آخر أخلاقي وإداري، ورغم أن السلطة أنشأت هيئة لمكافحة الفساد إلا أنها لم تفعل شيئا والوضع زادت سوءا.

وأشار ذويبي خلال تجمع انتخابي في قاعة الرياضات بحي كامي روسي المعروف باسم الإخوة الساكر بسكيكدة، بحضور رئيس حركة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ورئيس حركة البناء محمد بومهدي، أن البرلمان القادم لن تكون له القوة والسلطة التشريعية الحقيقية ما لم يتم الفصل بين السلطات. بدوره شدد بومهدي رئيس حركة البناء، على أن الاتحاد له برنامج واحد مستمد من مشروع ابن باديس وليس مشروع باريس، وأن هذا التنظيم السياسي يسعى لإنقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي توجد عليه، لأن الأمور كما قال وصلت إلى درجة الخطر العميم ولابد من التدخل للمشاركة في الانتخابات لتغيير الوضع المؤلم للجزائر. أما عبدالله جاب الله فركز في كلمته على الأسباب التي دفعت التحالف إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث لاحظ أن التحالف حركة إصلاحية مسالمة لها مشروع مستمد من مبادئ ثورة أول نوفمبر وتضحيات الشهداء وتسعى للوصول إلى بناء دولة قوية بقيمها.