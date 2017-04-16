l تحالفا مقري وجاب الله يتوددان لأصوات ”الفيس” المحظور

قال معهد كارنيغي الأمريكي إن الإسلاميين في الجزائر منقسمون أكثر من أي وقت مضى، قبيل الانتخابات التشريعية في الرابع من ماي المقبل، موضحا أن المجموعة المتنوعة من الأحزاب والتيارات غير الرسمية والنزعات الدينية والمنظمات المحظورة التابعة لهم خسرت تقريبا كل مصداقيتها في عيون الجزائريين وتبقى على هامش السياسة.

وأبدى المعهد الأمريكي في دراسة أجراها ريكاردو فابيانو محلل كبير لشؤون شمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا، قبيل تاريخ التشريعيات المقررة الشهر المقبل، اهتماما بوضع الإسلاميين في الخطة السياسية، قائلا إنهم لا يزالون يسعون جاهدين لانتزاع حضور لهم على مشارف الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر إعادة النظر في النقاشات الأساسية حول ما إذا كان يجدر بهم المشاركة في المنظومة السياسية، وإذا كان ينبغي عليهم دعم الحكومة، أو إلى أي درجة.

ويصف التقرير هذا المشهد بـ”الفوضوي” الذي يصب مباشرة في مصلحة السلطات، فيسلط الضوء ليس فقط على الضعضعة في صفوف هذه الأحزاب إنما أيضاً على انعزالها عن الواقع. وأشار المحلل فابيانو إلى الانقسامات الراهنة داخل ”المعسكر” الإسلامي التي تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ما يعكس كيف كانت الشخصيات الإسلامية المختلفة تتموضع قبل العشرية السوداء وخلالها وبعدها. مبينا استغلال السلطة لهذه الاختلافات، فتقصي الإسلاميين الذين لا يزالون مرتبطين بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فيما تكافأ المجموعات والأشخاص الراغبون إما في العمل مع الحكومة وإما في الابتعاد عن السياسة، وحتى تاريخه، لا تزال هذه السياسة، سياسة فرّق تسد، المحرّك وراء عدد كبير من الديناميات التي يمكن لمسها داخل المعسكر الإسلامي. واكد أن كوكبة الأحزاب الإسلامية التي انبثقت من حركة مجتمع السلم التي أسّسها محفوظ نحناح - والتي تضم جبهة التغيير، وتجمع أمل الجزائر ”تاج” - تنقسم حول مسألة الانضمام إلى الحكومة. ويعتبر زعيما التحالف الإسلامي الجديد بين مقري ومناصرة أن تحالفهما هو جزء من المعارضة الأوسع لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

أما حزب تجمع أمل الجزائر، بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقاً عمار غول، فهو أكثر وضوحاً وصراحةً في دعمه للحكومة المنوي تشكيلها، ومن غير المرجّح أن يغيّر موقفه بعد الانتخابات.

جاب الله الذي سعى في جانفي 2017 إلى تشكيل ائتلاف مع النهضة التي كان ينتمي إليها سابقاً، والتي يرأسها الآن محمد ذويبي، ومع حركة البناء الوطني التي انشقت عن حركة مجتمع السلم ويقودها أحمد الدان. فهم ”يريدون المشاركة في الاقتراع، لكن في حال فوزهم بمقاعد، فسوف يكون نوّابهم جزءاً من المعارضة”.

وقال المعهد الأمريكي أن التحالفات الاسلامية الجديدة ترغب في استقطاب قاعدة انتخابية غير مستغَلّة تتمثل في الفيس المحظور التي حاولوا التودد إليها في السابق، إنما من دون جدوى.

وتابع كارنيغي أن القوى الإسلامية الأخرى، لا سيما الدعاة السلفيين، تفضّل الابتعاد عن السياسة الحزبية. حيث يتضمن التيار السلفي العديد من الأطياف والاتجاهات المختلفة. ففي الأعوام الأخيرة، توسّعت ”السلفية العلمية” التصوّفية سريعاً وجنّدت عدداً كبيراً من الأتباع في مختلف أنحاء البلاد. ويحظى رفضهم للانخراط السياسي وتركيزهم على احترام السلطات بغض النظر عن توجّهها الأيديولوجي بترحيب من السلطة.

و على ضوء هذه الانقسامات بين الإسلاميين في الجزائر وعجزهم عن رصّ صفوفهم من أجل طرح بديل عن الوضع القائم، يقول المعهد الأمريكي تبقى حظوظهم بالنجاح في الانتخابات محدودة، خلافاً لما هو الحال عليه في تونس والمغرب المجاورَين.