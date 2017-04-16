كشف أمس المترشح للانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون، اعتزامه إطلاق مبادرة ”شريك أساسي” مع الجزائر الموجهة للبحر المتوسط وإفريقيا أيضا، التي اعتبرها شريكا موثوقا به ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح ماكرون - المؤهل للوصول إلى الدور الثاني للرئاسيات الفرنسية حسب عمليات سبر الآراء الأخيرة - في حديث لمجلة ”جون أفريك” الفرنسية أن ”الاستعمار فتح المجال لأعمال عنف تجاهلت انسانية الضحايا”، معبرا عن ”رفضه لإنكار الماضي الذي يساعدنا التعرف عليه على بناء مستقبل هادئ”. ويرى ماكرون أن ”هذا المستقبل الهادئ في فرنسا من شأنه تمكين المؤرخين من مساعدتنا على مواجهة تاريخنا”، مشيرا إلى أنه ”بتقبل الحقيقة حول تاريخنا المشترك سيمكننا النظر إلى المستقبل بثقة”.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية مع بلدان المغرب العربي، أكد ماكرون أن هذه البلدان ”شريك أساسي” في إطار المبادرة الموجهة للبحر المتوسط وإفريقيا” التي يعتزم الشروع في تطبيقها بمجرد مباشرة مهامه.

وأوضح أن ”فرنسا تقيم علاقات قوية مع الجزائر والمغرب وتونس قائمة على علاقات إنسانية ومصالح مشتركة. هذه البلدان شريك أساسي في إطار المبادرة الموجهة للمتوسط وإفريقيا التي سأشرع في تطبيقها بمجرد مباشرة مهامي”، رافضا التعليق على طبيعة العلاقات بين المغرب والجزائر لأن ”الأمر يتعلق - كما قال - ببلدين ذوي سيادة”.

وأكد قائلا بهذا الشأن ”أؤمن كثيرا بمصلحة بلدان المغرب العربي في التعاون أكثر وتكثيف علاقاتها الاقتصادية التي تبقى ضعيفة بنفس الطريقة التي تطور بها علاقاتها مع باقي بلدان القارة الإفريقية”.

وشدد فيما يخص إفريقيا على إقامة شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ”للخروج من منطق الإحسان والمحسوبية”، معربا عن أمله في أن ”تغتنم فرنسا وأوروبا وإفريقيا الفرص التي تتيحها هذه القارة الواعدة”.

وأضاف ”علينا إعادة بناء علاقتنا مع إفريقيا لإقامة شراكة جديدة تتميز بالتوازن والثقة والنمو”.