اعترف عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، في تجمع انتخابي نشطه أمس بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، بـ”تزوير الانتخابات في المواعيد السابقة”، لكنه شدد على أن الانتخابات لم تزور يوما بولاية تيزي وزو، حيث دعا المواطنين إلى المشاركة في اقتراع الرابع ماي بقوة. وأكد رئيس الحركة الشعبية على أنه ”لن يكون هناك أي حزب يحصد الأغلبية في التشريعيات القادمة”، مشددا على أنه لابد من الذهاب إلى تحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.

وفي سياق آخر فتح بن يونس النار على الانفصاليين، حيث شدد على أنه ”لم يسبق لي أن التقيت هؤلاء سواء عندما كنت في المعارضة أو لما دخلت الحكومة، فمن هم هؤلاء؟”. كما عاد إلى قضية تنظيم تجارة الخمور لما كان وزيرا للتجارة، إذ أكد أن ”70% من سوق المشروبات الكحولية غير مقننة” وأن ”استهلاك الخمور في الجزائر قد ازداد بعد مغادرتي وزارة التجارة”.