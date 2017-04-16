أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون تعليمة إلى المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية محمد شريف لعون مفادها فتح باب الحوار مع مكتتبي الترقوي العمومي ”أل بي بي” وذلك يوم الأربعاء، من أجل مناقشة عريضة المطالب التي تم رفعها على مستوى مصالح تبون.

أكد ممثل التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي ”أل بي بي” في اتصال مع ”الفجر” أمس، أنه وبعد سلسلة من الاحتجاجات التي شنّها مكتتبو ”أل بي بي”، وبعد غلق الطريق المقابل للمؤسسة وعرقلة حركة المرور المحاذي للمؤسسة، فقد وافق وزير السكن عبد المجيد تبون برمجة موعد مع المدير العام للمؤسسة من أجل مناقشة مطالب مكتتبي ”أل بي بي” وأهمها التراجع عن قرار رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، وفرض فوائد على القيمة النهائية للمسكن، خصوصا وأن نسبة الفائدة المترتبة عن قروض يستفيدون منها لتغطية قيمة سكناتهم، معتبرين نسبة 3 بالمائة فوائد ”عائق كبير سيدخلهم في دوامة، قد تقضي على مستقبلهم، ويستمرون في دفع هذه الفوائد 20 سنة على الأقل”، خصوصا وأنه لم تحدد قيمة الشقة لحد الساعة،” حيث أشار محدثنا إلى أن هذه الشروط لا تفيد الوزارة والمؤسسة الوصية، بل تثني المواطنين عن الاكتتاب، خاصة أن من بين 150 ألف وحدة سكنية مخصصة لهذه الصيغة، المؤسسة لم تسجل إلا 47 ألف طلب فقط.