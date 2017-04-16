لقي ظهيرة اليوم تلميذ في الثانية ابتدائي مصرعه في حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 7 أ الرابط بين بلديتي جديوية والحمادنة تحديدا بدوار البغاديد وهذا عندما حاول الضحية عبور الطريق ليتفاجأ بقدوم سيارة من النوع بيكانتو التي دهسته واردته جثة هامدة جثة الضحية ع م حول من قبل مصالح الحماية المدنية لبلدية اولاد سيدي الميهوب نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي ارهيو من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.

أساتذة القائمة الاحتياطية بغليزان يحتجون أمام مديرية التربية

احتج أكثر من 150 أستاذ من القوائم الاحتياطية للأطوار التعليمية الثلاث أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان صبيحة أمس رافعين العديد من الشعارات واستنادا إلى بيان الاحتجاج الذي تحصلت الجريدة نسخة منه فقد طالب الغاضبون بتوظيف الأساتذة الاحتياطين إلى آخر أستاذ حسب وعود الوزيرة مع عدم غلق قائمة الاحتياط ولائيا مع التصريح الشفاف للمناصب الشاغرة، كما طالب المحتجون بعدم فتح المسابقة في المواد التي لم يستنفذ فيها الاحتياط وفي كل الأطوار، كما استغرب المعنيون من أن الولاية بها أكبر عدد من الاحتياطيين على المستوى الوطني وبمعدل يفوق الألف من عشرين لم يوظفوا بعد وخلص مضمون الرسالة الموجهة إلى وزيرة التربية بقبول فحوى المطالب كونهم أساتذة ناجحون إلا أنهم أصبحوا اليوم راسبون.