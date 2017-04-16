نفى الناشط التربوي كمال نواري كل الإشاعات التي تتنبأ بالوقوع في أزمة تصحيح، بسبب تزامن فترة تصحيح امتحانات البكالوريا مع مسابقة توظيف الأساتذة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى نقص في عدد المصححين.

فنّد الناشط التربوي كمال نواري أمس، الوقوع في أزمة مصححين سواء امتحانات شهادة البكالوريا، أو مسابقة توظيف أساتذة، قائلا ”لا توجد أية أزمة خاصة بالتصحيح لأن فترة تصحيح الباك لا تتزامن مع فترة مسابقة توظيف الأساتذة” مبرزا أن تاريخ إدراج امتحان البكالوريا سيكون يوم في جوان 11 والتصحيح يكون نواحي 18 إلى 24 جوان، والمسابقة تكون في 29 جوان والتصحيح يكون بين 2 و6 جويلية.

وسبق وأن حذرت النقابات من مغبة إدراج امتحانات رسمية والمسابقات في فترات متقاربة، لأن عملية تصحيح البكالوريا وامتحانات الأساتذة سيعقبه عملية تصحيح كبيرة تلزمها إلى ضرورة توفير الموارد البشرية التصحيح والمداولات، إلى جانب مسابقة توظيف الأساتذة الخارجية، ”دفعة واحدة”، دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاكل التي يمكن أن تواجهها، خاصة ما تعلق بملف المصححين، على اعتبار أن فترة التصحيح ستنطلق في حدود 25 جوان المقبل، كون عمليات تجميع وترميز الأوراق تأخذ أسبوعا أو أكثر، أين يتم نزع المعلومات والبيانات الشخصية للمترشحين واستبدالها برموز، وهي الفترة التي ستتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وهو ما سيؤدي إلى تعليق عملية التصحيح على الأقل مدة أسبوع، ليتم فيما بعد استئناف العملية التي ستتزامن مع مسابقة التوظيف التي حدد لها تاريخ 29 جوان المقبل.