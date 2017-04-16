كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن تسليم قاعة الصلاة الخاصة بالجامع الأعظم سيكون هذه السنة، حيث لم يتبق من الأشغال إلا الرتوشات ليتم استلامها.

وقال تبون على هامش زياته للجامع الأعظم أمس، إن العمال دخلوا في الأعمال الدقيقة للانتهاء من المشروع، حيث تم الانتهاء من عملية البناء والخرسانة ولم يتبق إلا الرتوشات والأعمال التقنية المحضة التي لا تتطلب يدا عاملة قوية وآلات من أجل إنجازها، مثل الكهرباء وغيرها، من الأعمال الدقيقة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم الاستعانة بخبراء وتقنيين صينيين من أجل إتمام العملية التي تم الانطلاق فيها.

وأضاف الوزير في تصريحاته أن جامع العاصمة لديه خصوصيات تتميز بطابع الهندسة المعمارية المتوسطية وتضم بعض الزخارف الإفريقية التي تصب دائما في طابع الهندسة المعمارية الخاصة بالمسجد.

بالموازاة مع ذلك فقد بلغ علو المنارة التي ستقارب 267 متر بنهاية المشروع، 103 متر ممتدة على 14 طابقا إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن هذا العلو سيتجاوز 120 متر مع أوائل مارس القادم.

وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أعلن عن تسليم الجامع الكبير خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية والذي كان من المقرر استلامه أواخر العام الجاري، ليتم بعدها تسجيل تأخر ببعض الأشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة.